Twitter ahora añade titulares y descripciones a los ‘trending topics’

Twitter está llevando a cabo mejoras para dotar a los trending topics de mayor contexto y que para los usuarios sea fácilmente reconocible por qué una palabra es tendencia en la red social.

Si la semana pasada comenzaba a seleccionar, para algunas tendencias, un tuit que fuese representativo y lo colocaba al inicio del feed; para que explicara por sí solo el motivo por el que algo era trending topic, ahora la compañía va un paso más allá.

Tal y como ha confirmado a través de su cuenta oficial en la propia red social; a partir de ahora comenzará a añadir un titular y una descripción que se mostrarán al inicio de esa tendencia.

Así será más fácil para los usuarios saber por qué una palabra es trending topic, ya que lo primero que verán será ese titular.

More trend updates, even more context. We’ll now add improved headlines and short descriptions to some Trends, so you can get the rundown on why something’s trending when you’re in the Explore tab or you tap into a Trend. https://t.co/PW2PiYYsQG pic.twitter.com/oOgByMJLME