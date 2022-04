Accidente de tránsito de graves consecuencias en Pinar del Río (+Video)

Como consecuencias del accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este martes en el kilómetro 120 de la autopista nacional, cuando un camión de pasaje que cubría la ruta Pinar del Río-Habana se volcó, cinco pacientes se encuentran en estado grave.

Uno de ellos es intervenido quirúrgicamente al presentar un trauma de abdomen cerrado con líquido, según precisó el doctor Orestes Moya Álvarez, director del hospital Abel Santamaría Cuadrado.

Agregó que los demás tienen trauma craneal, de tórax y fracturas, y se hacen las tomografías y exámenes correspondientes para definir las conductas a seguir.

Moya Álvarez precisó que desde el primer momento que conocieron del accidente activaron el plan de recepción masiva que se dispone para este tipo eventos.

La información, aún preliminar, apunta a unos 48 lesionados, entre ellos, tres menores, todos con lesiones leves que fueron trasladados al hospital pediátrico Pepe Portilla. Otros lesionados permanecen en el hospital León Cuervo Rubio, sin peligro para la vida.

Gregorio Alemán Martínez, de 52 años, dijo a la prensa que, faltando unos dos kilómetros para llegar a Herradura el camión hizo unos cortes que no pudo dominar el timón: “Cogió para la derecha, después la izquierda y no se pudo incorporar más. Yo atiné a agarrar a dos niñitos que estaban cerca de mí. Los abracé para que no se dieran golpes, los golpes me los di yo, porque la gente me cayó arriba”, señala, a la vez que asegura ha sido atendido con prontitud.

Los lesionados del accidente de tránsito fueron traslados en primera instancia a los policlínicos 1ro de Enero y 5 de Septiembre de Consolación del Sur, donde recibieron atención médica y fueron remitidos a los hospitales provinciales.

Este año la provincia de Pinar del Río ha incrementado el número de accidentes en la vía, sobre todo los de consecuencias graves, razón por la que se hace un llamado de atención a conductores y peatones.

(Información de Fátima Rivera Amador, Pedro Lázaro Rodríguez Gil y Dorelys Canivell Canals)

