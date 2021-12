Jóvenes campesinos de Pinar del Río debaten vinculación al campo de las nuevas generaciones

La vinculación de las nuevas generaciones a las labores agrícolas y a las juntas directivas de las cooperativas fueron temas del debate en la plenaria en la que se hizo énfasis en la influencia de los jóvenes profesionales para incrementar la aplicación de ciencia y técnica en los campos. Como positivo se valoró la experiencia de los encuentros mensuales de capacitación en la CCS Isidro Barredo.

“La junta directiva de acuerdo con los jóvenes profesionales de la cooperativa decidimos hacer encuentros de capacitación con los campesinos. Soy uno de los promotores y dialogamos sobre ciencia y técnica, agroecología, conservación de los suelos, a partir de la experiencia personal. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, para el cultivo del tabaco este año no hay nitrato y estamos proponiendo la fertilización foliar a base de otros elementos nutricionales para contrarrestar esta situación”

El papel transformador desde las organizaciones de base de la UJC y la vinculación de las direcciones municipales de la organización juvenil y de la ANAP a los productores fueron temas de intercambio.

“la participación del secretario del comité de base de la UJC en la junta directiva no puedes ser formal. Tenemos que defender allí lo que les preocupa a los jóvenes. A determinar posibilidades y recursos para los que inician tareas productivas y necesitan el apoyo de las cooperativas. Pero si desde la visión de la juventud, no lo intencionados, puede que no prenda bien”

Dilberto Manuel González, miembro del buró nacional de la UJC