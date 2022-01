Avanza aplicación de dosis vacunal de refuerzo en Pinar del Río (+Video)

La administración de la dosis vacunal de refuerzo a la población avanza en Pinar del Río. Más de 96 200 habitantes que completaron el esquema con Abdala y no padecieron la COVID-19, ya recibieron el inmunógeno que ahora extiende su administración a varios municipios.

Casi el 70 por ciento de la población vacunada con Abdala y que no padeció la COVID-19 en el municipio de Pinar del Río ya cuenta con la dosis de refuerzo, una oportunidad que los vueltabajeros agradecen y refieren la importancia de extremar la protección.

En el consultorio médico número 60 del policlínico Turcios Lima de la ciudad pinareña, cerca de 500 habitantes tendrán el refuerzo por lo que organizan el proceso para evitar aglomeraciones en el local.

Hasta ahora hemos vacunado a 300 y los criterios que tenemos que tener en cuenta para vacunar a estos pacientes es que no pueden tener ningún síntoma catarral, no pueden estar tomando ningún antibiótico, por supuesto por ahora los convalecientes hasta más de tres meses no le podemos poner este refuerzo.

Dra. Masiel Ramírez Martínez, Consultorio Médico 60 de Pinar del Río