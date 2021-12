Asamblea de balance del PCC en San Luis: el imperativo es producir más

Este domingo se realizó la asamblea de balance del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio pinareño de San Luis. 110 delegados de todas las esferas asistieron a la cita que evaluó un quinquenio de labor.

Ronal Hidalgo, primer secretario del PCC en San Luis, en la lectura del informe señaló las insuficiencias acumuladas, las metas a alcanzar y el papel que corresponde a la militancia. Reconoció asimismo el desempeño de la juventud en la materialización de cada tarea.

Los delegados a la asamblea de balance abordaron aspectos relacionados con:

Política de cuadros.

Papel de la militancia en el presente.

Su ejemplaridad. El cambio de pensamiento que exige estos tiempos.

Lo imperioso del vínculo con las estructuras agrícolas y con los productores.

El integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de la organización política en Pinar del Río, Julio Cesar Rodriguez Pimentel, dijo que en el municipio es asignatura pendiente:

La producción de viandas

Solidez de los contratos con los productores

Responder a la demanda poblacional en materia de alimentos

Transformar la empresa socialista en productora no en prestadora de servicios

Solidez de las juntas directivas, asumir su papel

Eliminar tierras ociosas

Cumplir con el programa de construcción de viviendas.

Dar vida a la producción local de materiales de la construcción.

Intervenciones de varios productores en la asamblea de balance de San Luis

Varios productores de élite de San Luis reflexionaron en la asamblea de balance del PCC en la municipalidad.

Servilio Jesús Córdova Torres, de la Cooperativa de Créditos y Servicio Camilo Cienfuegos expresó que la producción tabacalera está urgida de elevar no sólo los rendimientos sino también la calidad de lo que se acopia en los campos. No sólo en el tapado sino también en el llamado de sol. Llamó a no contentarse con alcanzar poco más de una tonelada por hectárea, eso es insuficiente.

Leoncio Torres, de la CPA Carlos Lóriga pidió vincular estructuras agrícolas a los mercados agropecuarios estatales porque eso contribuye a proteger al pueblo de quienes hoy expenden alimentos a precios desorbitantes. «Estamos en deuda con el pueblo sí es posible responder a su demanda a pesar de no contar con todos los insumos necesarios».

Miguel Acosta Peña, representante de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco dijo que «hoy estamos en condiciones de revertir la situación productiva de la empresa cuyo quehacer fue duramente golpeado por la COVID-19.

Otras intervenciones como la del doctor Alejandro Padilla estuvieron relacionadas con la ejemplaridad de la militancia y su influencia en todas las esferas de la sociedad.

La asamblea de balance del PCC en el municipio pinareño de San Luis concluyó con la elección del nuevo comité y buró municipales de la organización política, donde ratificaron como primer secretario a Ronal Hidalgo.

El municipio, puntal del macizo tabacalero de Vueltabajo, tiene ante si nuevos retos en las producciones tabacalera y de alimentos. Responder a la demanda de la población está entre los de mayor urgencia.

Al balance partidista en San Luis asistieron también los funcionarios del Comité Central del Partido, Juan Carlos Villavicencio y Yaquelín González López.

Leer también: Producción de alimentos en la mira del balance partidista de Consolación del Sur