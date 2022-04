Béisbol pinareño: Yasiel y Yanciel obtienen la independencia

Una vez más las redes sociales contribuyen a solucionar problemas sociales. Desde la plataforma de Tele Pinar se lanzó en dos ocasiones el llamado a eliminar un error histórico que databa de 2017 en el que los dos peloteros pinareños hermanos, Yasiel y Yansiel Agete Martínez, aparecían como uno en las estadísticas del sitio digital oficial del Inder, el CINID, y el segundo recibía el beneficio de acumular los registros de ambos, aun cuando ya no juega en Cuba.



La solución de este aberrante conflicto se concretó gracias a tres profesionales de la prensa con alta sensibilidad humana que respondieron a la petición de colaboración via internet para contribuir a que esto llegara a oídos receptivos. Ellos son Belkys Pérez Cruz de Tele Pinar, Boris Luis Cabrera, de Cubadebate y Evyan Guerra, narrador deportivo de Tele Rebelde. Así, Carlos del Pino, jefe estadístico de la Serie Nacional de béisbol en Cuba recibió el desliz y se comprometió en resolverlo.



Efectivamente, gracias a la acción eficiente de Carlos del Pino ya los hermanos Yasiel y Yansiel tienen sus estadísticas individuales en el CINID, además se corrigió el nombre del atleta activo en la SNB 61 del equipo Pinar del Río pero no su primer apellido que sigue apareciendo como Ajete (debe ser Yasiel Agete).



Su hermano mayor tuvo menos suerte y continua con incorrecta escritura igual que su primer apellido y se lee Yanciel Ajete (Yansiel Agete es lo adecuado).

Errores en nombre o apellido de otros tres atletas activos o retirados de los Vegueros que le facilité continúan desluciendo el prestigioso sitio digital. A continuación, reproduzco el mensaje que me envió el también miembro de la Federación Cubana de Béisbol Carlos del Pino, por correo electrónico el 18 de abril de este 2022 que justifica la permanencia de las imperfecciones.

“Hola Pepe Morejon!:

Espero tenga UD una buena salud. Muchas gracias por su ayuda en querer arreglar errores que aún tenemos, no se preocupe que siempre estaremos para resolver esos asuntos, solo decirle que los errores en nombres es responsabilidad de la provincia que es la que hace los rosters y no los envían a nosotros.

Gracias,

Saludos cordiales,

del Pino



A buen lector con pocas palabras basta, saque usted sus propias conclusiones. La historia termina aquí.