China llega por primera vez a Marte con su propio róver

El módulo de aterrizaje con el primer explorador chino en Marte ha aterrizado este sábado en el planeta rojo, informó la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA, por sus siglas en inglés), según la agencia Xinhua. El róver chino lleva el nombre de Zhurong, en honor al dios del fuego en la antigua mitología china.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, felicitó a los diseñadores del proyecto. La NASA también se sumó a los saludos en su cuenta de Twitter, destacando que la misión china servirá para ampliar la comprensión del planeta rojo.

Congratulations to CNSA’s #Tianwen1 team for the successful landing of China’s first Mars exploration rover, #Zhurong! Together with the global science community, I look forward to the important contributions this mission will make to humanity’s understanding of the Red Planet. pic.twitter.com/KexElIu8OH

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) May 15, 2021