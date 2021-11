Cómo pasar desapercibido en WhatsApp

Si quieres pasar desapercibido en WhatsApp, y ocultar todo lo posible tu identidad y tu actividad en la app de mensajería, hay algunos trucos que pueden ayudarte a conseguirlo. La plataforma no ofrece un modo incógnito o invisible como tal, pero, toqueteando en los ajustes y la configuración de la misma, puedes conseguir ocultar al máximo toda tu información personal.

A continuación, te explicamos todas las opciones que brinda WhatsApp para pasar desapercibido y conseguir la máxima privacidad en la app. Eso pasa por seleccionar quién tiene acceso a tu información personal (foto de perfil, estado, hora de última conexión) y desactivar aquellas funciones que permiten a tus contactos saber si has visto o leído un determinado mensaje.

-Ocultar información de tu perfil: Puedes empezar, por ejemplo, por la foto de perfil. Desde la carpeta de configuración de WhatsApp, dentro de la opción de “Privacidad”; pulsa en “Foto del perfil”. Al hacerlo, surgirá una ventana en la que puedes seleccionar quiénes pueden ver esa imagen: “Todos”, “Mis contactos” o “Nadie”.

Desde esa misma carpeta puedes hacer lo propio con tu biografía y con tus estados. En el caso de la biografía, las opciones que te da WhatsApp son las mismas que con la foto de perfil: “Todos”, “Mis contactos” o “Nadie”. En el caso de los estados, puedes seleccionar que sean todos tus contactos quienes lo vean, que sean “Mis contactos, excepto..” o puedes elegir “Solo compartir con…”. En este último caso, deberás elegir uno por uno a los contactos que pueden ver tus estados.

El nombre de WhatsApp no puedes elegir ocultarlo a tus contactos. Sin embargo, puedes dejar en blanco ese apartado y así nadie podrá saber quién eres.

-Ocultar tu actividad en WhatsApp: Hay dos acciones que puedes llevar a cabo para pasar algo más desapercibido en la app. En este sentido, una de las opciones más interesantes es desactivar el doble tic azul que indica cuándo has leído un mensaje. Una vez más, desde la página de configuración, debes entrar en la opción de “Cuenta” y luego en “Privacidad”. Una vez dentro, verás que WhatsApp te da la opción de desactivar la opción de “Confirmaciones de lectura”. De este modo, tus interlocutores por WhatsApp no sabrán si has leído o no sus mensajes.

Además de esto, es de gran ayuda eliminar la opción que permite ver a tus contactos cuándo fue la última vez que te conectaste. También desde la carpeta de “Privacidad”, encontrarás una opción que dice “Hora de última vez”. Al igual que sucede con la foto de perfil o con tu biografía, puedes seleccionar que tu hora de última conexión no la vea nadie, la vea todo el mundo o la vean únicamente tus contactos. Al desactivar esta opción, debes saber que tú tampoco podrás ver la hora de última conexión de tus contactos.

(Tomado de Trecebits)