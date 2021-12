Con buen paso la siembra de tabaco en Mantua (+Video)

El valle de Antúnez, en Mantua, recibe la siembra de tabaco. Clima favorable, atenciones tempranas y una tradición centenaria avalan el éxito de la temporada. El ojo avizor de Raúl Goizueta chequea cada postura, “para que no se me quede un solo espacio”- dice.

Conocido también por Güiro, debido al instrumento que solía tocar de joven en los guateques, este sexagenario semeja un resorte acerado por su vitalidad y enamoramiento profundo de la tierra y el tabaco.

Mi plan es de 60 000 y ya tengo más de la mitad. Con aquella tierra que ven por allá, completo y me salen como 20 000 más que no voy a dejar de sembrar. La empresa me prometió ayuda para sobre cumplir la siembra, porque saben que soy de los que no fallan.