Con Buena Fe, Israel Rojas en Pinar del Río

Desde un improvisada tarima en el corazón de la ciudad, la agrupación regaló un espectáculo oxigenante que incluyó temas de su último disco Carnal y otros trascendentes como La fuerza de un país y Valientes.

Para Israel Rojas, director del grupo, no hay nada como volver a los escenarios

«…volver a mirarle la cara a la gente eso no tiene precio, encontrar en los conciertos personas que antes no le gustaba lo que tú haces y ahora le parece interesante, gente que te ha ofendido en las redes sociales y ahora se reconcilia con la canción, talvez no contigo, pero con la canción.»

