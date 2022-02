ConBuenaFeYo dicen miles de cubanos en Twitter

Frente a la intensa campaña de los odiadores contra el grupo Buena Fe, por su vertical posición al lado de la Revolución y la Cultura cubanas, miles de cubanos han salido a las redes a expresar su apoyo a Israel, Joel y el resto de los integrantes de la popular agrupación.

Con la etiqueta #ConBuenaFeYo miles de mensajes han circulado por Twitter para expresar el cariño y la admiración que cubanos de diversas generaciones tienen por la agrupación que ha llenado las más diversas locaciones en los últimos 21 años y ha conquistado el reconocimiento del público y la crítica en Cuba y otras partes del mundo.

La reciente cancelación de tres conciertos en Canadá, que ya estaban vendidos totalmente, porque ese país no reconoce las vacunas cubanas, a las que la agrupación ha dedicado una conmovedora canción, ha tratado de ser manipulada por los sembradores de veneno, que también se lanzaron contra los artistas extranjeros que fueron invitados a un evento internacional convocado para Cuba.

Frente a la campaña de odio, el cariño de un pueblo que reconoce a sus artistas y sus valores.

"Quien me quiera joder… yo le mando a la Pi

Quien me quiera hacer mal… se va pa la Pi

Quien me quiera explotar… no aguanto ni Pi

Ni creo en ni Pi… 3 coma 14"



Así o más claro?????😉😉😉😉#ConBuenaFeYo digo que…Ni Piiii

🤭🤭🤭👊👊👊💪💪🇨🇺🇨🇺🇨🇺@ZAxTi#DeZurdaTeam pic.twitter.com/8l0VXd1OQW