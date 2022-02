Jueves de Debate: Construcción de viviendas en Pinar del Río

En el estudio se encontraban el primer secretario del Partido en Pinar del Río Julio Cesar Rodríguez Pimentel; el gobernador de la provincia Rubén Ramos Moreno; el integrante del buró provincial del Partido Comunista de Cuba José Miguel Junco; Desiré Díaz, coordinador de programas y tareas el gobierno provincial; Ana Martha Pérez Chirolde, directora de Planificación Física y el director de la vivienda, Andrés Martin Carmona.

Pinar del Río cuenta con un fondo habitacional de 196 mil 603 viviendas, de las cuales el 72,6 tiene un buen estado técnico constructivo.

La provincia crece en alrededor de unos 2 mil viviendas anuales, las cuales en este año se incumple por los eventos climatológicos que afectaron el territorio.

Para mejorar el fondo habitacional de Pinar del Río no solo se hace con la construcción de viviendas, sino además con el mejoramiento, la rehabilitación y la conservación juegan un papel importante.

Este año se trabaja en incorporar en las más de 650 viviendas estatales en planes de construcción incorporar aquellas destinadas a las madres que tienen 3 o más hijos que son unas mil 300 en la provincia. Así mismo en subsidios también se les da tratamiento a este programa.

En la base construcción de viviendas, están todas las permisologias que se deben dar antes de ejecutar cualquiera de estas acciones.

Es siempre imprescindible en estos casos una licencia de obra; las que no llevan permisologías son las que no modifiquen las fachadas existentes y no afecten la estructura física propia del inmueble.

Ana Martha Chirolde, directora provincial de Planificación Física