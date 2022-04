La COVID-19 no baja la guardia, aunque hay quien sí lo hace

Retomo el tema de la COVID-19 y quizás muchos piensen que soy reiterativa porque ya estamos en la nueva normalidad, hay otros que aseguran «menos mal que fue una pesadilla» y no recordar más; pero ni una cosa ni la otra, la pandemia continúa y les comento que las alertas en China vuelven a activarse.

El país asiático retomó los confinamientos como hace dos años y pone en cuarentena a más de 30 millones de personas. Recuerden que hace dos años también los primeros casos aparecieron allí, que el virus muta y aparecen nuevas variantes como la variante XE.

El principal experto chino en enfermedades infecciosas, Zhang Wenhong, calificó los brotes recientes como «el período más difícil en los últimos dos años de lucha contra la COVID-19» y afirmó en una publicación online que se encontraban en «la etapa inicial de un aumento exponencial». A buen entendedor y persona precavida, no hace falta ser tan explícitos.

Pinar del Río y la COVID-19

Lo cierto es que ultimamente en Pinar del Río hay personas que ya no están en la nueva normalidad, sino en la normalidad absoluta, he visto que algunos salen a las calles sin mascarillas o nasobucos, que las medidas en algunos centros estatales y de los trabajadores por cuenta propia casi no existen, en fin, muchos piensan que la COVID-19 fue un sueño, o mejor dicho una pesadilla.

Pero pesadilla de la cual no hemos despertado, recuerde que en dos años la pandemia cobró la vida de millones de personas en el mundo y en nuestro país más de ocho mil.

En las últimas semanas hay un ascenso de casos positivos y aunque la letalidad ha disminuido, en esta etapa también hemos lamentado pérdidas de vidas humanas.

Recuerden que las vacunas fortalecen el sistema inmune, pero eso no quiere decir que ellas lo inmunizan de padecer la enfermedad. personas vulnerables continúan entre los grupos de alto riesgo, me refiero a ancianos, hipertensos, diabéticos, enfermedades obstructivas pulmonares y otras.

Extremar las medidas esta en nuestras manos, de no cumplirlas volveremos al confinamiento y a congestionar los hospitales, llevar al agotamiento a nuestro personal de la salud y lo que es peor, vivir con el dolor por la pérdida de algún familiar y amigo. Un tema que traje a colación para reflexionar, porque está en juego la vida humana.