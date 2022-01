COVID-19 ¿Un déjà vu al estilo de The Matrix?

Déjà vu, porque en verdad la COVID-19 ya es una suerte de repetición cíclica que, al parecer, bucea entre las aguas de lo real y lo precognitivo. Mi vecina diría, ¡brujería, salación! y los “adivinos” de la esquina, diletantes de oficio y obcecados por el supuesto de, una “explosiva mezcla de la Delta con la Ómicron”, pregonarían la verdad de un tal Perogrullo, adornada de olvidos: «esto ya sucedió”.

Dicen que lo característico de un déjà vu es que, el fenómeno se experimenta mientras sucede aquello que le da nombre (medio complejo el asunto). Así miramos, en este preciso momento, la reaparición del repunte pandémico y lo hacemos con curiosidad, miedo e incomprensible amnesia, porque, a diferencia de un filme de ciencia ficción, el virus no es un “error de la matrix”; y muchos, muchísimos ya saben de qué va. !Increíble la forma en que olvidamos las personas!

Seis casos positivos en Mantua, “apenas una nimiedad”; otros tantos previstos para la jornada siguiente, ya son preocupantes; tres docenas de contactos en la próxima y entramos en alarma… así discurre la inevitable ecuación cuadrática que, al final de la semana, provoca una formidable explosión de adrenalina. !Eso ya lo vimos antes!

¿Era evitable todo esto? Pues, sí, y no. Tras casi 24 meses sería quimérico pensar que las personas pospondrían el «empalme», muchas veces pospuesto, o escaparían una tradición milenaria que estrena convites, besos y abrazos. Pero no hubo medida, y ya todos lo reconocen. ¿Eso ya lo vimos antes? Si.

¿Y Entonces? pregunta muy seria la mulata, Teresa, que trabaja en la cafetería enfrente de ETECSA, en Mantua, mientras estruja sus manos cuarteadas por el cloro.

Entonces, querida Teresa, un déjà vu, porque lo que inició con el nuevo año ya ocurrió en diciembre del 2020, cuando nos regodeábamos de ser “inmunes”, ante la falta de casos positivos, desde Río del Medio, hasta el Charco del Salado,… y el SARS-CoV-2 nos dio la primera gran paliza. ¿Acaso la gente lo pasó por alto? Y hablo solo del noroccidente pinareño, pero fue casi igual en todas partes.

Sería un déjà vu el de estos y aquellos días, si logramos asimilar la fantasmagórica paridad de la avalancha, que allá atrás, por cierto, supimos parar con medidas drásticas, organización extrema y la voluntad expresa de las autoridades y la población de, ¡cerrar filas!

Dicen, para seguir sobre el tema, que, el Déjà vu está acompañado de una sacudida familiar, ¡aunque en algunos casos da la sensación de que, todo “ocurrió” en el pasado y tardamos un poco en reconocer que… “it’s happening again!

¿Renuncio… al Déjà vu?

A estas alturas del relato, ya tengo mis dudas. ¿He de enunciar al Déjà vu? Sucede que, nada de esto es producto de la fértil imaginación de las Wachowski. (directoras de, The Matrix 1999). Todo es muy real, está sucediendo, y solo las experiencias acumuladas, podrán cortar el quebranto, contando además conque la sociedad opte a rajatablas por las actitudes responsables, cosa que no sucede todavía, ni por asomo.

Agosto y septiembre del 2021 están entre los meses más grises en toda la historia de epidemiológica de Pinar del Río; por eso el alza de casos hoy preocupa a las autoridades, a los ciudadanos, a los amantes de las analogías y a los seguidores del déjà vu. ¿Cómo explicar que un hecho de tales dimensiones y estadísticas abultadas puede suceder otra vez? Solo sería posible si no hubiésemos aprendido nada, y no debe ser el caso. No es el caso.

Pongamos ejemplos: si anterior a los meses citados un territorio como Mantua, mantuvo a raya la entrada del virus, fue entre otras cosas por las medidas aplicadas, y jamás violentadas por autoridades y habitantes. Si posteriormente el virus infestó a cientos de pobladores, fue en parte porque, el pragmatismo y la rectitud iniciales parieron excepciones. Justo es reconocerlo: muchas reglas perdieron vigencia, propiciaron barreras levantadas para algunos y prosperaron actitudes blandas de quienes solían y, aún suelen decir, “no pasará nada”.

¡Claro que se ha actuado con rapidez! Hay pesquisas en todos los barrios, funcionan consultas de enfermedades respiratorias, los test rápidos son muy, muy veloces y efectivos, domina la percepción del riesgo entre el personal de salud, se reabren los hospitales de campaña regionales y solo falta que la población- otra vez, y !nunca! con ánimos de culpas- saque del banco de memorias las partidas del dolor y las muertes experimentadas apenas cinco meses atrás.

Estudios formales plantean que, el 60% de la población alguna vez experimentó un Déjà vu (una última vez el Déjà vu, lo prometo). Aunque la cifra es grande, no se compara con los miles de cubanos que sufrieron el brutal contagio en los últimos dos años.

Las vacunas han hecho un muy buen trabajo, los científicos del patio «botaron la pelota», y es esperanzador no encontrar fallecidos entre las cifras matutinas pero, en términos de “desangre”, el estado lleva la peor y más noble parte, y debe ser correspondido de inmediato.

Por último, responderé aquello de lo evitable y lo ineludible. Mi respuesta es que, ¡sí se pudo evitar!, y no precisamente el reencuentro familiar de diciembre; hago referencia a la reaparición del brote que “aprovechó” las medidas prematuramente desterradas, las libaciones colectivas, los conciertos abultaditos y la tremendísima euforia de los «súper optimistas», cuando el sentido común llamaba- y llama- a lo íntimo, por ahora, y por mucho tiempo, única garantía de salud y cordura.