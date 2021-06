Curso escolar debe reanudarse en septiembre en Pinar del Río (+Video)

Si las condiciones epidemiológicas y el avance del esquema de vacunación diseñado lo permiten, el curso escolar 2020-2021 podría continuar, de manera presencial, en el mes de septiembre, y culminar el 22 de enero de 2022, afirmó el Dr.C Evelio Herrera Padrón, director provincial de educación, al espacio televisivo Informe Semanal, de Tele Pinar.

Pinar del Río incluida en el escenario crítico, de los tres posibles diseñados por el Ministerio de Educación, dispondrá de 19 semanas para concluir el actual curso y comenzar el 2021-2022, el 31 de enero del próximo año.

Será un periodo, a partir de septiembre venidero, para vencer los objetivos de cada grado, por lo que se hacen adecuaciones curriculares y se dosifican los contenidos por metodólogos y docentes, quienes con esas adecuaciones ya planifican sus clases.

Enfatizó Herrera Padrón que en cada asignatura están seleccionados los contenidos y aquellas actividades evaluativas que se harán a los estudiantes durante esas semanas.

«No hay evaluaciones hasta que no pasen cuatro semanas después de recibir presencialmente los nuevos contenidos».

Será una etapa crucial de regreso a la nueva normalidad, lo que le confiere a la escuela una alta responsabilidad en la organización del proceso educativo en función de atender las diferencias individuales de sus estudiantes y familias.

Actualmente los docentes realizan acciones de monitoreo a las actividades televisivas, que en el caso de Pinar del Río se extenderán hasta el 23 de julio, por la señal de Tele Pinar. Asimismo los maestros han estado trabajando con los alumnos por diversas vías y cumpliendo todas las medidas sanitarias, han estado trabajando en los consejos populares identificando aquellos estudiantes que necesitan, por diferentes causas, de mayor apoyo, con el objetivo de ofrecer posibles soluciones y orientaciones relacionadas con el proceso educativo, la visualización de las actividades docentes televisivas, de modo que cuando reanude el curso de manera presencial, estén en mejores condiciones para la continuidad.

«La calidad es una premisa constante, la estamos buscando desde ahora, nuestros maestros han estado preparándose constantemente para vencer los desafíos junto a los alumnos y sus familiares».

Apuntó el director provincial que en estos momentos 17 instituciones funcionan como centros de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19 y próximamente unas 104 se sumarán como vacunatorios en el desarrollo de los candidatos vacunales cubanos. En cada una de ellas se realizarán labores de desinfección cuando concluyan esas misiones.

En otro momento de Informe Semanal, Herrera Padrón puntualizó que para el 31 de enero del próximo año se prevé comenzar curso escolar 2021-2022 con una duración hasta el 29 de octubre. Se respetarán la semana de la victoria, así como las vacaciones de julio y agosto.

Con anterioridad en el programa Mesa Redonda, Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de educación informó que durante el mismo se desarrollarán dos graduaciones de la Educación Técnico Profesional (ETP) en los meses de marzo y julio, ya que se reajusta el período de formación a tres años, para hacer coincidir su graduación con el llamado al Servicio Militar Activo.

Importante ha sido la labor de los trabajadores del sector educacional en el enfrentamiento a la pandemia en la provincia y la participación en actividades agrícolas.

«Todos los trabajadores hemos estado en las labores de impacto social que nos han solicitado los consejos de defensa municipales. Han podido hacerlo todo, sin descuidar la preparación metodológica y estamos orgullosos del trabajo realizado».



Informó también que al estar el curso detenido, aunque los círculos infantiles no se han detenido atendiendo a las necesidades de las madres trabajadoras, no hay pase de año hasta enero de 2022, de ahí que el otorgamiento masivo de nuevas capacidades no ha ocurrido en pandemia. Agregó que será en enero cuando concluya el curso, que se entregarán las asignaciones, por lo que las madres trabajadoras pueden dirigirse a las direcciones municipales de educación para realizar la solicitud.

