Dayra Loaces: tengo plena confianza en el sistema de salud cubano (+Video)

Aunque para Dayra Loaces afrontar la COVID-19 no fue un reto fácil, siempre supo que contaría con la entrega del personal de salud de Pinar del Río. Hoy agradece, a todos ellos, su pronta recuperación y aunque, confiesa, fue una experiencia por la que nunca quiso pasar, afirma que el sistema de salud de Cuba es uno de los mejores del mundo

Me enfermé de COVID-19 en marzo de este año y aún no se cómo me contagie, de ahí la importancia de protegerse y cumplir todas las medidas establecidas, porque al menor descuido puede uno contagiarse. Importante también estar alerta ante el menor síntoma, porque yo comencé con una ligera coriza a la que no le di importancia porque soy alérgica. Solo cuando perdí el gusto y el olfato, supe que podía estar contagiada.

Dayra Loaces