Desarrolló cátedra del adulto mayor en Los Palacios encuentro intergeneracional

En el marco de la jornada del educador, se reunieron integrantes de la cátedra del adulto mayor, profesores del Centro Universitario Municipal y estudiantes de las carreras pedagógicas, en un encuentro intergeneracional, donde se le rindió homenaje a educadores retirados y alfabetizadores de Los Palacios.

Entre lágrimas de añoranza y orgullo, los alfabetizadores contaron en el encuentro sus experiencias durante la campaña, recuerdos de sacrificio, abnegación y superación personal que hoy entregan a las nuevas generaciones de maestros en el territorio.

Cuando inició la campaña me dijeron quieres ser maestra, yo solo tenía sexto grado y me dijeron que enseñaría a personas que solo sabían firmar con su huella dactilar, tuve 26 alumnos en unas aulas habiltadas en oficinas. Despúes de eso me dieron la oportunidad de ser maestra de primaria y estuve en varios lugares cumpliendo con mi labor de educadora y fue en San Andrés de Caiguanabo donde conocí a mi Comandante Fidel Castro, le dí un beso y un abrazo, me preguntó si creía en la revolución y le dije: por eso estoy aquí.



Rosa Arrebato, alfabetizadora