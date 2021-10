Disminuyen índices de contagio de la COVID-19 en Mantua (+Video)

El efecto de la pandemia de COVID-19 disminuye en Mantua, apreciable ya en los discretos índices de contagio que se registran.

Lo anterior se conoció en entrevista realizada a directivos del sistema de salud local, en la según la Dra. Yamila Prieto, directora de ese sector en el territorio, es resultado de una estrategia organizativa que, ya comienza a manifestarse.

Al ahondar en las evidencias de este declive, la facultativa expresó: “La situación de la COVID-19 sigue siendo compleja, pero en los últimos cinco días hemos reportado 326 casos, menos en casi un 45% respecto a las dos semanas anteriores. Hemos dado 3 563 altas clínicas y en los últimos quince días 1 867, cifras que son alentadoras, aunque no definitorias”.

Doctora Yamila Prieto, directora de Salud en Mantua

Y en verdad no ha de existir exceso de optimismo. Mantua transita aún por cifras altas de contagio que mantienen tensión en el sistema de salud y las autoridades locales.

“En este momento tenemos el problema de los que no asisten a las consultas de enfermedades respiratorias- continúa la doctora Yamila- por temor a ser hospitalizados. Esto, lógicamente, pone en riesgo los esfuerzos que hacemos y a las familias de esos pacientes, muchas de ellas sin posibilidades de crear condiciones efectivas de aislamiento dentro de las viviendas”.

Pero los números de la semana en curso indican una discreta tendencia a la disminución de casos. Así lo ve el doctor matancero de la “Henry Reeve”, Yadir Jiménez Medero.

Veinte días atrás tuve la posibilidad de consultar en una jornada de 12 horas unos noventa o cien casos, de ellos el 89% resultaban positivos al test. Hoy consulto treinta, pero de esa cifra solo nueve o diez resultan positivos al test rápido.

Pacientes en los hospitales de campaña de Mantua

La percepción del riesgo quedará como la asignatura pendiente. Diversos factores influyen en esta situación, entre ellos la fatiga pandémica.

Permanecer en casa es lo peor- argumenta el doctor Jiménez Medero- porque un test no da conducta sobre cómo se desarrollará la enfermedad. Solo el tratamiento médico, la vigilancia, el seguimiento médico y medicamentoso, en un hospital de campaña será efectivo contra la enfermedad. De modo que, quedarse en casa, con el virus activo solo propiciará la gravedad potencial del paciente y el contagio de sus familiares.

Un aparte es necesario para elogiar al sistema de salud local, sostén del septiembre más difícil de la pandemia en el territorio. Por más de quince días, el doctor José Miguel Boza Boza, de la “Henry Reeve” ha estado en Mantua, su tierra natal.

Enviado por la dirección provincial de Salud en Pinar del Río, el facultativo ha reorganizado los servicios locales y las estrategias que aportaron coherencia a la lucha contra la pandemia en el territorio.

Todos juntos lo hemos hecho- apunta el doctor Boza Boza- yo solo he aportado mis experiencias como médico, y aquellas que he adquirido en otras latitudes donde presté servicios recientemente. Por eso quiero reconocer el trabajo que realizan las enfermeras de Mantua, los médicos, los técnicos de laboratorio y los estomatólogos sumados a los centros de atención a enfermedades respiratorias. Han trabajado hasta el borde de lo imposible, sin descanso y con total devoción. De ellos es el resultado que estamos alcanzando en esta lucha contra la COVID-19.

Yarelys Castro Valdés es licenciada en laboratorio clínico. Sus ojos negros fulguran cuando habla de su trabajo. “No tiene precio luchar por la gente nuestra. Por eso dimos el paso, corremos el riesgo y estamos aquí, y donde la Revolución disponga”.

Yarelys Castro Valdés, licenciada en laboratorio clínico «Donde la Revolución me necesite»

Igual piensa Doralys Barreto Roque, especialista en atención estomatológica. “Di el paso porque sé que aquí soy necesaria a mi gente. Ya soy hasta laboratorista y entiendo que el momento demanda que los trabajadores de la salud hagamos sacrificios. Es nuestro deber y aquí estaremos, felices de ayudar.

Doralys Barreto Roque, especialista en atención estomatológica. “Di el paso porque sé que aquí soy necesaria a mi gente».

El Centro de atención de enfermedades respiratorias donde prestan servicios estas dos jóvenes está situado en la secundaria básica Antonio Mace y lo dirige el doctor Juan Carlos Santana, decano de la estomatología en la villa.

Septiembre fue un mes muy difícil para Mantua. Los servicios de salud se vieron superados por la oleada de casos. Así que nos dieron la tarea de organizar esta escuela, acondicionarla y, de conjunto con los compañeros de educación, comenzar a atender a los pacientes. Aquí está casi todo el equipo de estomatología, los turnos de trabajo bien organizados y el flujo de pacientes se realiza sin aglomeraciones.

En el círculo infantil Valientes Mambises están los peques que enfermaron de COVID-19. Los acompañan sus madres y los profesionales de la salud.

“Al principio fueron muchos- refiere la enfermera de turno- pero ahora las cifras son bajas, pues al parecer la pandemia dejará de incidir como en el mes anterior. Ellos se portan bien, como si no estuvieran enfermos, solo se agitan un poco cuando debemos inyectarlos, pero hasta ese momento pasa y vuelven a ser felices”.

Mirialys, «Me están inyectando, porque estoy enferma»

Mirialys tiene cinco años y vive en el consejo popular “Pepe Portilla”.

_ “Ya no me acuerdo cuando vine- dice- pero estoy enferma con la covid y me están inyectando para ponerme bien.

_ ¿Te duele la inyección?

_ Un poquito, pero la seño lo hace rápido.

_ ¿Te comes toda la comida?

_ Toda la comida.

Doctor Jesús B. Sotuyo atendiendo pacientes

Quedan muchos días para llegar a los niveles mínimos de infectados por el SARS-CoV-2 en el territorio. Mientras esto sucede, el llamado a la población, es el mismo, y la batalla continúa en las instituciones de salud de Mantua.

En Video: Discreta disminución de índices de contagio de la COVID-19