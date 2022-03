Dulce, la artista de la plástica que vive en “Martí”

Dulce vive en un pueblito entre Sandino y Guane, al que nombran “Martí”, y puede que sea porque en el lugar estuvo por años la sede de la mayor granja ganadera de la región, que ostentaba el nombre del Apóstol.

Ella es mulata canela, de ojos achinados, conversadora y voluntariosa. Y cuesta creer que, en un lugar tan común, con apenas unas cuantas docenas de viviendas a orillas de una carretera, una mujer con nombre que implica, azúcar, tuviera tanto talento.

“Siempre me gustó crear- comenta Dulce-; es algo que nació conmigo, y cada vez que tuve la oportunidad me hice con pinturas, pinceles, agujas, hilo y todo aquello que sirviera para reflejar lo que mis ojos ven de una manera tan particular, diferente.”

Al Arte de Dulce León Lamas es un reflejo del yo interior de las personas

Pintora primitivista, como se le dice hoy a quienes no pasaron por San Alejandro, Dulce encarna en cada tela, cada objeto el alma de una artista que, sin lugar a dudas, representa en la actualidad el legado más importante del arte naif en Pinar del Río.

Pinto muchos motivos naturales, el campo, los niños, que necesitan mucho hoy de la espiritualidad que el arte puede transmitir, sobre todo en las condiciones económicas que vive el país. Es, además una forma que tengo de descansar y relajarme; de escapar de lo cotidiano.

Dulce recibe a los amigos en su patio

Hoy el patio de Dulce se viste de arte, y sus amigos lo recorren, mientras viven el impacto espiritual que emana de cada árbol, cada piedra, cada obra que exhibe en el mismo contexto natural donde fue creada. Decenas de lienzos cuelgan de hilos que se extienden entre la floresta.

Motivos para regalar. Autora: Dulce León Lamas.

Emocionada por la sorpresa. Me visitan personas que son muy importantes para mí, en lo personal y en lo profesional. Creo que sin ellos, durante estos años de zozobras y algún que otra incomprensión a mi propuesta artística, no hubiese tenido las fuerzas para continuar.

Dulce no tiene fronteras. Para ella el acto de crear va más allá de un pincel, o los colores físicos sobre un lienzo. “También canto, hago muñequería, escribo poemas, cuentos y doy salida a esa inquietud que vive dentro de mi universo interior. Soy de las personas que ve en la creación la forma de escapar, para después regresar con el compromiso social en la mano y brindar lo que tengo, que es mi arte”, afirma.

Felices. Autora: Dulce León Lamas.

En la naturaleza vive la mayor inspiración de Dulce. “Soy muy dada a pintar lo natural, el campo donde siempre viví, las niñas y niños campesinos, los animales… es como si de esa manera volviera a experimentar, una y otra vez mi niñez. También es la forma en la que gano paz interior, que es muy importante para vivir”.

Ha sido fácil hablar con Dulce. Hay bullicio, se escuchan las guitarras y las risas de los invitados. Todavía quedan muchas cosas por saber de esta mujer pero, me decido por una interrogante siempre compleja que anuncia aires de posteridad: ¿Dónde estará la obra de Dulce en el futuro?

Luis E. Rodríguez, director del centro Hermaos Loynaz durante el homenaje que realizaran artistas a Dulce María León Lamas.

Seguiré pintando mientras pueda sostener un pincel y mis ojos tengan luz. Y cuando mi tiempo haya pasado, las obras creadas por estas manos seguramente tendrán un buen lugar para ser vistas, para alegrar a las personas con sus colores y sus significados. Nunca pinté buscando dividendos, en realidad he ganado poco con mi arte. Lo que hice y haré es para que la gente sienta que hay alegría y belleza en cada dirección que mires, solo hay que saber buscarlas”.

La obra de Dulce María León Lamas perdurará y no puede ser de otro modo. Muñecos, lienzos, cuentos y canciones testimonian la vida de una mujer extraordinaria, que decidió pintar sus sueños de hoy y del mañana.

