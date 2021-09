En La Palma, altruismo en primera persona (+Video)

El espíritu solidario que caracteriza a los cubanos se enaltece en estos momentos difíciles. Hasta la extensión hospitalaria pediátrica de La Palma llegan campesinos, trabajadores por cuenta propia e instituciones sociales.

Muchas son las historias que se viven a diario para lograr el funcionamiento de un hospital de campaña. Desde el déficit de proteínas básicas, los sazones o algún que otro elemento en la cocina se sortean de diversas maneras.

Para María Esther Ferro Bravo, cocinera del seminternado Liberato Domingo Azcuy la actitud de los campesinos que llevan sus productos al centro constituye un gesto noble digno de admiración.

Yosmiry Rodríguez Álvarez es almacenero del hospital de campaña y sus palabras se entrecortan cuando habla de la bondad de quienes llegan hasta aquí en tiempos difíciles rompiendo el estereotipo de que solo el interés mueve a los hombres.

Pequeños que necesitan una alimentación balanceada para enfrentar un virus que pone en peligro sus vidas.

Por estos días las manos solidarias no faltan y muchos son los que llegan hasta la escuela devenida en hospital.

Yosbel Baños es un joven campesino que a fuerza de empeño saca a la tierra sus frutos. Por más de una ocasión en estos meses de pandemia sus productos llegaron hasta centros de aislamiento y hospitales.

“ Para mi significa mucho traer hasta a este lugar mi ayuda. Todo no es dinero hay cosas que no se pagan. El dolor de los padres, el esfuerzo de los médicos y enfermeras por calmar el padecimiento de los niños a mi me resulta muy cercano. Hoy son estos niños mañana puede ser uno de mi familia, así que mi tierra y mis brazos están a su disposición.”

Yosbel Baños. Campesino