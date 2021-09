Entregados ya en Pinar del Río más de 72 mil módulos de alimentos a las familias (+Video)

Más de 72 000 núcleos familiares de Pinar del Río han sido beneficiados hasta la fecha con el arribo de 60 contenedores de módulos de alimentos gracias a la solidaridad internacional, en tanto se espera la llegada de igual cifra como parte de la estrategia de distribución de los recursos en dependencia de la situación epidemiológica del país.

En los establecimientos de recepción del territorio se trabaja con celeridad y varias iniciativas permiten acercar con prontitud a los lugares un módulo de alimentos con arroz, otros granos, pastas alimenticias y azúcar, sistema de trabajo que comprobó la ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez durante su estancia en Vueltabajo.

En intercambio con administradores y dependientes de unidades del comercio de Consolación del Sur y del municipio de Pinar del Río, la titular del sector instó a potenciar la mensajería como un servicio más de las bodegas a partir de la remuneración a quien la ejerza.

“Puede ser un servicio de la bodega que lo incorporamos porque tenemos la obligación de hacerlo y si con trabajadores propios es suficiente no hay que buscar más fuerza de trabajo pero si no alcanzar contratamos fue ese trabajo también. Lo que nos están pidiendo es que le pongamos el producto a las personas en las viviendas, porque se va a ir el COVID-19 pero tenemos una población envejecida, tenemos una población que labora que no tiene tiempo, hay productos que llegan por el ciclo de las personas no se enteran y nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo desde el comercio”.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior