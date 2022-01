Equipo de béisbol de Pinar del Río sin Raciel Sánchez

Al dar a conocer el equipo Vegueros de Pinar del Río para la Serie Nacional de Béisbol 61, un nombre clave está ausente. En la nómina vueltabajera no está incluido el Msc. Raciel Sánchez, por muchas series su entrenador principal del área de picheo y titular también en los equipos Cuba de los últimos años.

Via internet establecimos comunicación con él y amablemente accedió a una entrevista.

Raciel Sánchez no fue dado a conocer en la nómina de Vegueros, ¿qué hará para esta serie 61, en qué proyecto está?

Bueno ahora mismo estoy trabajando con algunos atletas que forman parte del equipo y pienso asesorar la categoría juvenil varios días a la semana. También existe la posibilidad de poder representar al país en un contrato de trabajo por Cubadeportes.

¿Conoces ya el equipo? Hay cuatro novatos en el área de picheo.

Si en el pitcheo hay atletas jóvenes con talento aún por desarrollar que a medida que vayan teniendo más responsabilidad y oportunidad se van a ir desarrollando.

Hay un prospecto, Leonardo Ocle, que viene de Alamar, dicen que tira duro.

Si lo he visto, realmente tiene potencial y es joven, de continuar trabajando como lo está haciendo dentro de poco se debe imponer en este béisbol.

¿Según tu experiencia, cómo se probarán estos pitchers novatos, vienen de juveniles?

Mira estos muchachos han perdido oportunidad precisamente porque hace dos años no hemos podido efectuar el Torneo Nacional sub 23. Por otra parte, el pitcheo ha sido el baluarte de nuestro equipo por mucho tiempo y se ha mantenido una base en él con resultados muy positivos. Esto ha hecho que no hayan tenido todas las oportunidades necesarias en los clásicos nacionales, unido al déficit de innings.

En el picheo se trata de los mismos regulares del año pasado, pero quizás alguno debió pasar a reserva para tener activo a los novatos.

Bueno mira ya no estamos presentes en la dirección del equipo por lo cual no conocemos interioridades que si manejan ellos y ahí nos mantenemos al margen.

Con Raciel Sánchez como entrenador principal del equipo, los vueltabajeros concluyeron líderes entre los 16 contendientes con 3.58 promedio de carreras limpias (pcl) la temporada pasada. Esa tónica se mantuvo en las últimas 13 contiendas que él estuvo ahí, siempre con Pinar punteando entre los vanguardistas.

Jesús Bosmenier y Abel Madera conducirán las riendas de los tiradores vueltabajeros en la presente contienda. Suerte para este grande del béisbol pinareño en sus proyectos futuros.