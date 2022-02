Estados Unidos supera las 900 000 muertes por COVID-19

Estados Unidos superó el viernes último la cifra de 900 000 fallecidos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia, según informó recientemente la Universidad Johns Hopkins de ese país.

Mientras, datos aportados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) señalan que el índice de fallecimientos experimenta una tendencia creciente, alcanzando un promedio semanal de 2 400, cifra que duplica lo evidenciado hacia mediados de diciembre.

Asimismo, señalaron que Estados Unidos también encabeza los contagios a nivel global, con cifra superior a los 76 220 000 de infecciones, y secundada por la India y Brasil; aunque en este indicador se evidencia una disminución respecto al mes de enero, donde los casos llegaron a registrar casi 790 000 el pasado 12 de enero, por cerca de 332 000 en las últimas 24 horas.

As of January 31, 2022, national forecasts predict that the number of new daily confirmed COVID-19 hospital admissions will likely decrease, with 3,000–20,000 new #COVID19 hospitalizations likely reported on February 25. More: https://t.co/Q5hOkQw7H0. pic.twitter.com/443OHtCAtT

— CDC (@CDCgov) February 2, 2022