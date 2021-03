Vivimos en la era de la información. Una época en la que, a partir de tan solo unos clics, podemos saber qué es lo que pasa en la otra punta del mundo en cuestión de segundos. Todo ello gracias a los medios digitales, a las redes sociales y a las plataformas de mensajería instantánea, donde recibimos todo tipo de noticias en tiempo real. Sin embargo, no todo lo que vemos a través de nuestras pantallas es siempre real.

Hace ya varios años, concretamente en diciembre de 2017, un usuario de Reddit conocido como DeepFakes demostraba, a través de un gran número de vídeos porno falsos con caras de famosas, lo fácil que era modificar la realidad a través de la inteligencia artificial. Desde entonces, esta técnica ha evolucionado de tal manera que cada vez es más difícil distinguir entre una escena real y otra generada por un ordenador.

Desde Jim Carrey protagonizando El Resplando hasta Lola Flores grabando un anuncio para Cruzcampo

Durante estos últimos años hemos visto a Jim Carrey reemplazando al legendario Jack Nicholson en El Resplandor, a Tom Holland y Robert Downing Jr. como Marty McFly y en Doc una nueva versión de Regreso al futuro y a Lola Flores protagonizando un anuncio de Cruzcampo. La técnica es cada vez más depurada y distinguir entre ficción y realidad se ha convertido en una tarea cada vez más complicada.

Deep fakes are getting scary good and taking over TikTok. Every public figure should just be on there with a verified account – even if they don’t want to make content – to make it easier to identify their fakes. Here’s Tom Cruise: pic.twitter.com/xoSJt1bvVR — lauren white (@laurenmwhite) February 25, 2021

El último ejemplo que demuestra la evolución de los deepfakes reside en TikTok. Concretamente en la cuenta @deeptomcruise, donde un usuario ha demostrado cómo ha evolucionado esta tecnología y como esta ya es capaz de engañar por completo a la sociedad. Todo ello a través de varios vídeos en los que se hace pasar por Tom Cruise en distintos escenarios. En un vídeo aparece jugando al golf, en otro haciendo trucos de magia y en un tercero tropezándose en el interior de una tienda.

See this video of Tom Cruise?



Well, it’s not Tom Cruise.



It’s AI generated synthetic media that portrays Tom Cruise onto a TikTok user using Deepfakes.



Seeing is no longer believing. pic.twitter.com/CRix0hD9OH — Mckay Wrigley (@mckaywrigley) February 25, 2021

A través de su cuenta de Twitter, algunos usuarios denuncian que técnicas como las deepfakes pueden acabar provocando enfrentamientos y disturbios entre la sociedad si no se nos educa para detectar este tipo de vídeos. Todo ello como consecuencia de vídeos en el que el líder de una religión cargue con dureza contra el líder de otra. También de escenas en las que un médico famoso pida a la sociedad que consuma una sustancia nociva o vídeos falsos en los que una persona aparezca engañando a su pareja con otra. En definitiva, una situación a la que tendremos que enfrentarnos durante los próximos meses en los que será muy importante saber distinguir entre lo que es realidad y lo que no lo es.