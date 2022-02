Los Palacios apuesta por una gestión participativa del desarrollo local

El primer taller municipal de gestión participativa del desarrollo local sostenible, se realizó en Los Palacios impartido por profesores y especialistas de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca (UPR).

Al encuentro asistieron delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en ese municipio pinareño e invitados de diversos sectores de la sociedad.

Trabajar para que sobre los prepuestos municipales se ejerza más control popular, sean más participativos y democráticos; dar más competencias a los municipios para ejercer mejor su autonomía, tomando en cuenta el carácter social de la sociedad cubana y elevar la calidad de vida de sus pobladores, constituyeron algunos de los aspectos abordados en la sesión por el Dr. C Carlos César Torres Páez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y director del Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE–GESTA) de la UPR.

El trabajo comunitario y los retos para su concepción dentro del sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación, fue una de las conferencias impartidas en el evento por la Dra. C Dianelkys Martínez Rodríguez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de las UPR.

El llamado es precisamente a perfeccionar ese trabajo que estamos haciendo, pues de trabajo comunitario no se está hablando, ahora se están rescatando elementos pero no es novedoso y desde la década de los 90 en Cuba hubo también una avanzada para el trabajo comunitario.

Temas como qué es comunidad y trabajo comunitario, teniendo como punto de partida el conocimiento y concepción de los actores sociales y la trascendencia de ese saber popular que enriquece el trabajo comunitario, intencionado desde la transformación, no solo de la comunidad, sino también a las personas que viven en ella con el delegado como ente mediador, formaron parte esencial en el debate.

Es un concepto que nosotros no debemos tener como un esquema de trabajo, eso hay que incorporarlo como parte de una filosofía de vida y hay que mirarlo primero contigo y tu familia, sino nos quedamos en los conceptos y en los discursos, esa dimensión que no va a tocar la sensibilidad. La cuidadanía necesita no solamente tener voz, también necesita tener voto, es decir capacidad de decidir, eso no se aprende con un manual, eso se vive.

Dr. C Javier Reyes Hernández, profesor de la UPR