Google Chat reemplazará a Google Hangouts en marzo

La plataforma de mensajería instantánea Google Hangouts comenzará a desaparecer el mes próximo cuando pasará a ser sustituida por Google Chat.

Así se completaría la actualización de Google Workspace, la evolución desde «Gmail+Google Docs+Meet» hasta llegar a su fase previa GSuite, consistiendo ahora en la suma de sus herramientas de productividad y de comunicación instantánea.

Será a partir del 22 de marzo cuando Hangouts quede completamente sustituido por Google Chat, de manera que los usuarios que accedan a la web de Hangouts o activen la aplicación serán derivados directamente a Google Chat.

Con esta nueva evolución se completa una fase más en el ya largo y no siempre exitoso camino transitado por Google en el empeño de ofrecer una plataforma de mensajería que tuviese al menos una parte del éxito de otra de sus herramientas, como el popular correo electrónico Gmail.

Las conversaciones de Hangouts que se hayan mantenido hasta el momento de la actualización/migración/evolución/integración no desaparecerán sino que quedarán accesibles en Google Chat. No obstante Google advierte que esta regla general podría tener excepciones en algunos casos muy particulares, aunque no ha concretado cuáles.

La migración desde Hangouts a Google Chat se anunció ya en junio de 2020, poniendo el acento en su integración con Gmail de manera que el chat se convierte en una función complementaria de la gestión del correo electrónico. Conviene no confundir Google Chat con GChat, el nombre no oficial para Google Talk, la plataforma de chat de Google que desapareció en 2017 para ser sustituida por Hangouts.

Finalmente, en un primer momento este cambio de Hangouts a Google Chat afectará únicamente a los usuarios de Workspace además de a los usuarios de G Suite Basic y a los usuarios de la versión Business, que es tanto como decir a los usuarios que hacen uso de estas herramientas como parte de la gestión de la empresa u organización para la que trabajan y que disponen de una cuenta profesional. En una segunda y posterior fase, como ha sucedido en otras ocasiones anteriores, estos cambios se aplicarán al resto de usuarios de una cuenta Google.

