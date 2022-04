Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil visitó Consolación del Sur

La visita a Consolación del Sur del jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, inició en la empresa genética pecuaria Camilo Cienfuegos.

En intercambio con el consejo de dirección le informaron de las medidas que adoptan para garantizar la seguridad de los trabajadores, rebaños y los recursos, ante situaciones de desastre.

El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, indagó por las acciones que realizan en la entidad ganadera para la alimentación de los trabajadores y los animales durante las afectaciones. Le explicaron que incrementan los módulos agropecuarios, las áreas dedicadas a las plantas proteicas y trabajan en la producción de alimentos secos que posibilitan su conservación.

Pardo Guerra puntualizó en la experiencia alcanzada por el pueblo como consecuencia de 60 años de trabajo de la defensa civil e indicó aprovecharla en la evaluación integral de cada situación.

En la evaluación de la situación no solo pueden quedarse en la demarcación de la empresa. Tienen que apreciar el entorno, porque las inundaciones no se producen desde adentro, las epidemias no están solo adentro, muchas vienen de afuera, eso ayuda a minimizar los riesgos. Ya nosotros hemos logrado un nivel de preparación en la población, con 60 años que vamos a celebrar ahora (de la defensa civil), que todos ustedes están preparados sin excepción.

General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.