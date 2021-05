Joselyn: Arrancádole día a día un secreto a la naturaleza (+Video)

Tal vez fue el destino o solo coincidencia lo que llevó a Joselyn Solano Flores a hacer de la biología su futuro profesional y a elegir la Unidad Científico Tecnológica de Base (UCTB) Los Palacios, el sitio donde iniciar su trayectoria.

Tras tres años en ese centro se desempeña como jefe del departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación y cuenta con el apoyo de sus compañeros. Está seguro que puede enfrentarse a cada prueba que llegue en el futuro.

En unos minutos Joselyn responde un breve cuestionario:

¿Cómo llega a estudiar biología?

¿ Cómo legas a a la UCTB ?

Trabajar junto a los demás investidores del centro ¿qué te ha aportado en lo profesional y personal?

De ellos he aprendido mucho, es algo que es constante, siempre es el joven quien más aprende pero también me han demostrado que yo puedo enseñarls , de lo cual me siento agradecido. Me han eseñado la importancia del trabajo en equipo, he aprendido a escuchar todas las opiniones y sacar de ellas lo mejor y sobrellevar lo que no considero apropiado, pero sobre todo, he recibido mucho apoyo de todos mis compañeros.