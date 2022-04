Jóvenes de Pinar del Río acampan en Mangos de Roque

Los jóvenes del occidente pinareño tuvieron una iniciativa: “nos vamos a Mangos de Roque, en Mantua, donde el Titán de Bronce acampó”. Y así llegaron a la villa mambisa, en representación de sus camaradas de todo el país, responsables con su tiempo y devotos de la historia patria.

“Un orgullo para los jóvenes mantuanos, sandinenses, guaneros, sanjuaneros que esta noche estarán aquí- expresó Juan Manuel Moreno Camps, primersecretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en el territorio. Pretendemos divertirnos, saludar la historia y concretar una actividad más en saludo al 4 de abril”.

A su lado, Pedro José Ramos Toste, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), en la Universidad de Pinar del Río, agregó: “queremos reafirmar ese compromiso que caracteriza a la juventud en estos tiempos en los que, la batalla ideológica constituye uno de los retos que tenemos las nuevas generaciones.”

Condena de niños y jóvenes al bloqueo imperialista

Junto a las autoridades locales los jóvenes recorrieron las calles del poblado y visitaron sitios patrimoniales. En el monumento que el pueblo de Cuba dedicara al Soldado Invasor, recibieron explicaciones relacionadas con su construcción, y el significado para las actuales generaciones de patriotas.

Visitaron además los parques dedicados a las madres, al general Antonio y a Martí.

La plaza de Mangos de Roque es amplia, pero se vio colmada. Entre los jóvenes del preuniversitario, encontramos a Roberto Palacios Hernández, presidente provincial de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media FEEM Pinar del Río.

“Estoy orgulloso de estar con este grupo de jóvenes, que estamos dispuestos a dar la vida por la Revolución, y muy contento de ver que la juventud mantuana va con todo”.

Cantos por la paz en la plaza Mangos de Roque en Mantua

Listas las tiendas de campaña en Mangos de Roque, comenzó el acto donde la cultura tuvo el lugar privilegiado. Solistas, coros, danzas y poemas; conglomerado de arte y pensamiento profundo para condenar el bloqueo norteamericano y la agresión mediática que intenta desvirtuar los valores de la nación.

“Nos corresponde alimentar el valor moral por cada disparo hecho en el Moncada, – expresó Yaima García Estrada, representante del sector tabacalero local- por la odisea del Granma, por la fortaleza probada en la Sierra y por cada obra de la Revolución cubana que dio dignidad a nuestros padres y abuelos, y que hoy, sin duda alguna, continúa dignificándonos”.

Jóvenes vanguardias de la enseñanza media recibieron el carné que los acredita como, miembros de la organización juvenil. Otros fueron reconocidos con la condición, 60 aniversario de la UJC.

La alegría salta en la mirada de Keiby del Valle Quintana, estudiante de tercer año contabilidad en el politécnico “Combate Tumbas de Estorino”. “Feliz porque soy militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque gané este carné con mucho estudio, trabajo y buena conducta social, pero también, porque desde la UJC seré más útil a mi país, a Mantua, que tanto nos necesita”.

Acampada patriótica en Mangos de Roque

La fiesta continúa hasta altas horas de la madrugada. En medio del bullicio que secunda a, Gallo de Pelea” logramos conversar con Yosbel Ríos Valdés, secretario del Comité de Base de una UBPC ganadera en Sandino. “Nos han tratado muy bien aquí- dijo- y me parece que Mangos de Roque es el lugar ideal para todos los que quieran de algún modo comprometerse con la patria. Quiero decir también que los jóvenes estamos presentes y que la Revolución puede contar con nosotros en cualquier momento y para lo que sea. ¡Diremos presentes!”

Alegría de vivir en un país libre e independiente que enfrenta a diario las agresiones imperiales

Camila Ajete Leal, estudiante egresada de preuniversitario, piensa igual. “Vine con mil expectativas y las sobrepasé todas. Me divertí, conocí a otros jóvenes y me llevo la alegría de esta noche que me ha de durar todo el año. Lo prometo”.

Y, ciertamente, fue una noche dedicada a la alegría, a la virtud de los nuevos y a la historia en Mangos de Roque. Los protagonistas fueron los mismos que dan continuidad a la soberanía y el futuro de la nación, desde sus puestos de trabajo y estudio, y en la trinchera de ideas que les corresponde defender.