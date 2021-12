La NASA revela nueva imagen del planeta Marte

La NASA ha compartido las nuevas imágenes de la superficie de Marte captadas por su róver Perseverance.

“Buenos días desde Marte, donde, como de costumbre, hay polvo, frío y una extraña serenidad”, reza la publicación de la agencia espacial estadounidense con una fotografía tomada el último 5 de diciembre.

Good morning from Mars — where as usual it’s dusty, cold, and strangely serene.

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 10, 2021