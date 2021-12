La Palma en balance partidista

Yusmailyn Martínez Abreu, primera secretaria del PCC en La Palma abordó en el informe central:

Los 110 delegados debatieron sobre:

Gestión del Partido en el control e impulso al programa de autoabastecimiento municipal.

Resultados del funcionamiento del Partido. Impacto del sistema de atención a las organizaciones de masa.

Papel desarrollado por el Partido en el combate ideológico actual. Atención a los jóvenes y las comunidades.

Atención a la política de cuadros del Partido, el Estado y el Gobierno.

Yadira García, secretaria general del núcleo de la CPA Sandino, ubicada en San Andrés, explicó en el balance de cómo en su cooperativa el núcleo ha trabajado en función de avanzar en los planes productivos.

«En esta etapa nosotros no podemos estar satisfechos porque nuestro pueblo no tiene la comida necesaria. Aunque la cooperativa ha cumplido sus planes y contratos, tenemos que buscar alternativas y sabemos que hoy no estamos explotando al máximo todas las potencialidades, nosotros podemos aportar mucho más a que municipio entregue las 30 libras percápitas. Podemos aportarle más como cooperativa porque sabemos que tenemos lo fundamental, tenemos hoy la fuerza de trabajo, tenemos el deseo de trabajar y tenemos la voluntad de aportar eso es fundamental también».