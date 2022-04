Las nuevas manchas solares son tan grandes, que podrían ‘devorar’ planetas enteros

Dos manchas solares gigantescas aparecieron en la superficie de nuestro astro central, que podrían generar tormentas cósmicas potentes.

A veces es difícil concebir que el Sol, el astro principal del Sistema Solar, es 100 veces más grande que todo nuestro planeta. Con un diámetro de 1 mil 3927 millones de kilómetros, cualquier fenómeno que suceda sobre la superficie de la estrella toma dimensiones proporcionales. Así sucede, cada 11 años, con las manchas solares.

Recientemente, un equipo de científicos de la NASA avistó la formación de dos nuevos enjambres de manchas solares. Por sus dimensiones extraordinarias, los científicos vaticinan que varias tormentas solares ‘potencialmente nocivas’ para nuestro planeta se generarán en estos vórtices de energía durante los próximos meses. Ésta es la razón.

¿Por qué se producen las manchas solares y cuánto duran?

NASA / Solar Dynamics Observatory

Según reporta el periodista de ciencia Tom Metcalfe para Live Science, las manchas solares avistadas recientemente son «tan gigantes que podrían tragarse la Tierra entera«. Los otros planetas del Sistema Solar no están exentos de este accidente cósmico: por el contrario, es una posibilidad en las ‘regiones activas’ del Sol, como se les conoce a estos agujeros masivos.

Las manchas solares, según la plataforma Space Place de la NASA, «son áreas oscuras en la superficie del Sol«. De acuerdo con la agencia, se ven negras por que son mucho más frías que otros espacios en la superficie del astro. Es de estos espacios de donde emanan las explosiones solares que, a su vez, producen tormentas geomagnéticas.

Estos fenómenos astronómicos son producto del «enredo, cruce o reorganización de las líneas del campo magnético cerca de las manchas solares», detalla la agencia. En algunos casos, son tan violentas que azotan contra los planetas del Sistema Solar a velocidades superiores a 3 millones de kilómetros por hora, como sucedió recientemente en la Tierra.

¿Cuántas manchas solares hay en el Sol?

Mancha solar AR2993 y 2994 el 18 de abril de 2022 – 02:10 UT capturada desde el Observatorio Nacional de Langkawi usando un telescopio TM152 con lente barlow 4x y cámara SkyNyx 2-2M

La NASA describe a la superficie solar como un «espacio muy ajetreado». Esto es así porque los gases que se producen en el astro se mueven constantemente. Esta actividad enreda sus campos magnéticos, lo que genera explosiones de cuándo en cuándo. A todos estos fenómenos se les conoce como ‘actividad solar’.

Cada ciclo solar, según los registros de la agencia, se pueden observar entre 140 y 220 manchas solares. Realmente no se puede predecir cuántas habrá por cada ciclo solar, que comprende un periodo de 11 años aproximadamente. Cada una recubre superficies superiores a cientos de millones de kilómetros cuadrados —mucho más grandes que la totalidad de nuestro planeta.

Para referencias futuras, los científicos de la NASA identifican a estos enjambres de manchas solares con los siguientes nombres: AR2993 y AR2994, según documenta el Langkawi National Observatory. Fue en este laboratorio de observación astronómica que se capturaron las imágenes más recientes de las manchas solares. Por la actividad reciente del astro, los astrónomos piensan que podría formarse un tercer grupo de éstas.

Se tiene registro que las manchas producen tormentas solares, que han destruido cientos de satélites e interferido con la comunicación en la Tierra. El Dr. Julio César Mejía, investigador del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE) del Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM, las describe como “una liberación de energía sobre la superficie del Sol, que puede llegar a impactar nuestro campo geomagnético«.

¿Realmente representan una amenaza para la Tierra?

A diferencia de los demás planetas de nuestro Sistema Solar, la Tierra cuenta con una coraza impenetrable. De manera natural, el campo magnético que recubre a nuestro planeta permite que las condiciones de vida se mantengan como las conocemos hasta ahora. Si este recubrimiento no existiera, la vida sería imposible en la superficie terrestre:

“EL CAMPO GEOMAGNÉTICO ES UNA CORAZA QUE NOS PROTEGE», EXPLICA MEJÍA. «SI NO TUVIÉRAMOS TECNOLOGÍA, ESTARÍAMOS COMPLETAMENTE DESPREOCUPADOS”.

El científico hace esta aclaración porque, cualquier elemento que se salga del campo magnético terrestre, queda completamente desprotegido. No sólo de las tormentas solares, sino de la radiación de galaxias, planetas y otros cuerpos celestes en el Universo.

Por esta razón, flotillas de satélites completas han sucumbido ante el poder de las tormentas solares. La más reciente de ellas, que causó conmoción en los medios de comunicación, pertenecía a Elon Musk, quien ha mostrado creciente interés en industrializar el espacio.

Quienes estamos todavía aquí abajo, sobre la superficie terrestre, no tenemos nada que temer. Las tormentas solares no producen efecto alguno en la salud de las personas. Sin embargo, según su intensidad, pueden interferir con torres de control y otros sistemas de comunicación artificiales. Más allá de eso, no corremos peligro.