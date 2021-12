Mijaín López: “Me seleccionaron el mejor de Cuba, de América, de los Olímpicos, ¿cómo mi provincia no me va a reconocer?”

Mijaín López es una leyenda viva del deporte. El ídolo de Herradura archiva un amplio palmarés a nivel centroamericano, panamericano, mundial y olímpico que lo hacen un verdadero dios sobre la tierra.

En días recientes fueron otorgados los premios anuales del deporte en Pinar del Río y a muchos les sorprendió no ver al Ídolo de Herradura como el mejor atleta del año.

Mijaín fue premiado con el Acontecimiento del Año, aunque muchos periodistas y entendidos en la materia propusieron compartir el premio Atleta del Año entre Roniel Iglesias y López, para así premiar a los dos medallistas de oro de la provincia en Tokio.

El entramado, los reglamentos y estatutos no prohíben compartir el premio, por lo tanto era una solución factible y así se eliminaba la polémica.

Ante la noticia de la elección de Mijaín López como el Atleta del Año en Cuba, la pregunta del propio Mijaín es la misma que se hacen todos los cubanos.

“Me seleccionaron el mejor atleta de Cuba, de América, de los Juegos Olímpicos, ¿cómo mi provincia no me va a reconocer?”, refirió Mijaín mediante la vía telefónica.

“No tengo ninguna inconformidad, porque el que merece no pide, pero creo que las autoridades y ustedes (prensa) tienen que poner a cada gente en su lugar. “No iré a recoger el premio a Pinar del Río, se lo expresé hoy al presidente del Inder, porque ya sé que algunos pinareños no me quieren, expresó dolido el cuatro veces campeón olímpico. “Soy un atleta que lo que he hecho, lo he hecho por concepto y porque me gusta. En un centro de trabajo tú respondes por lo que te toca, hoy estás de jefe y mañana no eres nadie y Mijaín López estará todos los días”.

Sobre la supuesta posibilidad de haber tenido que compartir el premio con su amigo Roniel Iglesias, López mostró la humildad que lo caracteriza y elogió a todos los participantes en Tokio.

“Ojalá y se lo dieran a Roniel, a Lazarito, porque creo que todos los que fueron a los Juegos Olímpicos con esta pandemia hicieron una hazaña, pero honor a quien honor merece y no se puede engañar al atleta. “Roniel hizo una cosa igual que yo, ese es un salvaje y mi hermano. No tengo nada en contra de lo que hagan ahora, pero me pregunto cómo tú vas a ser el mejor atleta de los Juegos Olímpicos, de América y de todo y que tu provincia no te reconozca”.

Sin embargo, a pesar de las dudas y la confusión, Mijaín aprovechó la oportunidad para dirigirse al pueblo de Pinar del Río y desearle cosas buenas para el 2022.