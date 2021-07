Onay Martínez: la respuesta está en el trabajo

Para Onay Matínez, productor de la Finca Tierra Brava en Los Palacios, el trabajo diario y el compromiso con lo que se hace es vital. Considera que la violencia no es la solución para ningún problema y que la gente honesta nunca sería capaz de actos como lo que han sucedido durante este mes en Cuba.

Yo estoy convencido que ninguna dependiente de una farmacia o chofer de una guagua dejó su puesto de trabajo para participar en una manifestación de ese tipo. Ningún campesino dejó su finca para incorporase a esos hechos; Cuba es para los cubanos, los que estén de acuerdo con la Revolución y los que no también, porque todos vivímos en esta sociedad que es justa, que tiene imperfecciones, como todas las dermás.

Sus deseos de superarse lo han llevado a conocer, personalmente, otras realidades, otros países y asegura que todo no es como nos lo quieren pintar.

Tuve la posibilidad de conocer cuatro paises de Latinoamérica y la forma de vivir en Cuba se no compara con la de ellos. Puede haber mucho en una tienda pero tienes que tener dinero para comprarlo, da una sensación de tener todo al alcance de la mano pero solo es así para una minoria. Entonces me preguntó… ¿Eso es lo que nos quieren implantar, la violencia que yo ví en esos países es lo que nos quieren implantar? Por eso no puedo estar de acuerdo con lo que ha pasado.

Onay Martínez, productor palaceño