Incrementa cifra de pacientes graves y críticos por COVID-19 en Pinar del Río (+Video)

En las últimas semanas se incrementa en Pinar del Río la cifra de pacientes graves y críticos por COVID-19, ingresados en el hospital provincial León Cuervo Rubio, centro encargado de atender los casos positivos a la enfermedad en la provincia.

Mayo de 2021 saltó muchas alarmas en el país con el diagnóstico de más de 35 mil pacientes positivos a la COVID-19 confirmándolo como el peor mes de la epidemia en el territorio nacional, desde marzo del año pasado. Sin embargo, solo en los primeros 15 días del presente mes se habían reportado más de 18 mil casos.

Pinar del Río no está lejos de esa situación, para informar lo que ocurre actualmente el espacio Informe Semanal, de Tele Pinar, conversó con el director del Hospital provincial León Cuervo Rubio, Dr. Juan Eloy Cruz Quesada.

Hay una situación bien compleja, muy complicada en la provincia lo cual nos obliga a trazar un grupo de estrategias diferentes para poder asumir esta cantidad significativa de pacientes que ingresan en nuestro hospital. Hasta este momento ha sido necesario incluso ampliar capacidades para poder dar respuesta a este aumento de pacientes positivos a COVID-19, incluso aumentó el número de pacientes graves, lo cual es un tema extremadamente sensible y preocupante tanto para el sector médico como para el sector de la población. Es muy importante que la población entienda esta esta problemática que tenemos de salud solamente con disciplina por parte de la población es la mejor forma de ayudar a todo el personal de la salud que en este momento se esfuerza para poder dar solución. Nos llama mucho la atención además que los grupos etarios que más se están enfermando son los el grupo comprendido entre 40 y 60 años de personas jóvenes personas en edad laboral personas útiles y por tanto eso hace que tengamos que doblegar los esfuerzos para salvar estas vidas.

Al dialógo se sumó también el Doctor Jorge Rodríguez Martínez, jefe del servicio de atención al paciente grave del hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río y coordinador provincial para la atención al paciente grave con COVID-19.

Baste decir que los últimos 15 días de 16 paciente que hemos ingresado 8 han sido menores de 60 años todo ello con lesiones inflamatorias en el pulmón graves, muchos de ellos necesitados de asistencia ventilatoria e incluso tenemos personas en estos momentos que están siendo atendidas con insuficiencias respiratorias graves, grupos de pacientes con 43 años, con 40 años, con 39 años incluso tuvimos un caso de una paciente. Pensamos sobre todo que esto se deba las nuevas cepas de coronavirus que han arribado al país, pero también pensamos que en gran parte se deba al no cumplimiento del distanciamiento social. Toda la literatura médica en estos momentos, a pesar de todo lo que se ha escrito, a pesar de todo lo que se ha hablado, sigue asegurando que el distanciamiento social es decir, el uso del nasubuco y mantener una distancia aproximadamente de un metro y medio es la mejor medida para prevenir el contagio y es que precisamente estos grupos de edades con la nueva ley de movilidad son los responsables de los hogares, salen a las calles, salen a trabajar, es un grupo etario como dijo el doctor Juan Eloy, que está en plena labor social, que está en plena función social y por lo tanto tienen que hacerse cargo de los de mayor edad, precisamente que eran los que se enfermaban el año pasado, sobre todo que tenían casi todos morbilidades que acompañaban la enfermedad y que por eso también se decía que agravaban. Pero este nuevo comportamiento de la enfermedad se ha visto sobre todo en pacientes jóvenes y en pacientes no con no muchas morbilidades.