Hay preocupaciones que avergüenzan. Sobre todo cuando la nación más poderosa del planeta pone a sus funcionarios y su embajada a mostrar «sumamente preocupados»; por un ciudadano al parecer bien alimentado mientras condena al hambre y escaseces a más de 11 millones de individuos del mismo país.

Julie Chung, titular interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos; expresó el sábado en Twitter que «Estados Unidos está sumamente preocupados por el bienestar del activista cubano; @LMOAlcantara y exhorta al gobierno cubano a tomar medidas inmediatas para proteger su vida y su salud». Ello fue rápidamente retuitado por la misión diplomática de Washington en La Habana.

El ciudadano en cuestión, -al que ese gobierno paga por sus acciones a través del dinero de los programas para Cuba que recibe el Instituto Nacional Demócrata -; está siendo atendido en una instalación pública de salud. Los análisis que le han realizado indica que «los parámetros del paciente no corresponde con los de una persona que manifieste inanición, lo que indica que existía alimentación e hidratación». Su «huelga de hambre» es puro performance.

Sin embargo, han pasado ya más de cien jornadas del actual gobierno estadounidense sin que se exprese igual «suma preocupación» por los terribles efectos que el bloqueo ha provocado al pueblo cubano, más aún en tiempos de pandemia. Como el primer día, permanecen en pie las 242 medidas tomadas por Trump para arreciar la criminal política de asedio, asfixia y agresión contra el pueblo cubano.

El exviceconsejero de seguridad nacional de Estados Unidos Ben Rhodes opinó recientemente que «La Administración Biden; puede empoderar al pueblo cubano abandonando las políticas de Trump que están diseñadas solo para lastimarlo. La Administración Biden no podrá hacer eso si viven con miedo de los intransigentes que nunca estarán de acuerdo con ellos de todos modos».

The Biden Administration can empower the Cuban people by abandoning the Trump policies that are designed only to hurt them. The Biden Administration will not be able to do that if they live in fear of hardliners who will never agree with them anyway. https://t.co/hkSeXW4w8c