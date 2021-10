De regreso Encuentro y Concurso de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo

Estimular la excelencia y profesionalidad en la creación radial y crear un espacio de intercambio teórico sobre las rutinas productivas del medio devienen premisas del Encuentro y Concurso de Jóvenes Radialistas La Vuelta Abajo, pactado del 10 al 12 de noviembre para realizadores menores de 35 años de toda Cuba.

Auspiciada por la filial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la dirección provincial de radio en Pinar del Río, la novena edición del certamen se dedicará al 90 cumpleaños de la radio en el extremo más occidental de la Isla y al 35 de la AHS.

La convocatoria de La Vuelta Abajo señala que en el concurso de programas se puede participar con una obra en las categorías de Propaganda directa, Géneros informativos y Programas para jóvenes (Variados o Musicales); en tanto el jurado estará compuesto por jóvenes artistas del medio radial y otros especialistas invitados para temas específicos.

Se entregarán, igualmente, los grandes premios de Propaganda Juan Hernández In Memoriam, de Informativos Jorge López In Memoriam, y de Programas Juveniles Nicolás Martínez In Memoriam.

Además, las menciones que el jurado estime y los lauros individuales a mejores guion, locución masculina y femenina, asesoría, grabación y edición, y realización de sonidos (Máster).

Yusley Izquierdo Sierra, presidente del comité organizador, precisó a la ACN que asimismo contarán con un evento teórico en el que pueden participar periodistas, artistas, especialistas, investigadores y académicos con trabajos y experiencias referidos a la producción radial para Internet, el podcast; y la radio tradicional y redes sociales, ¿cómo lograr la coexistencia?

Hasta el 20 de octubre se recibirán las ponencias y materiales, mientras el día 27 se enviarán las confirmaciones de aceptación.

Efectuado cada año- incluso con las restricciones impuestas por la COVID-19 que obligó en 2020 a la realización de las sesiones teóricas de forma virtual– el Encuentro y Concurso constituye una oportunidad de tomarle el pulso a la creación radial protagonizada por los jóvenes.

De los debates siempre se nutren sus participantes y emanan nuevos modos de hacer, en función de la “salud” del medio radial.

