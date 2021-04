Usuarios de varios países han reportado este sábado una serie de problemas en Twitter, entre los que se destacan inconvenientes al intentar acceder a sus perfiles y al momento de cargar imágenes.

Según el portal DownDetector, la mayoría de problemas reportados ocurrieron al acceder a la red social desde un ordenador, mientras que en menor medida se informó de fallas al usar Twitter desde iPhone o iPad.

“Error. Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa. Vamos a intentarlo de nuevo”, fue el mensaje con el que se encontraron algunos usuarios al cargar la página, aunque después de varios intentos algunos consiguieron acceder.

Otros internautas también se quejaron de dificultades cuando intentaban enviar mensajes.

Los informes provienen sobre todo de usuarios de EE.UU., Europa, y varios países de América Latina.

De momento la plataforma no se ha pronunciado respecto a este pico de fallos, aunque horas antes Twitter ya había recibido algunas quejas por problemas similares y aseguraron que “están trabajando” para solucionarlos.

Tweets may not be loading for some of you. We’re working on fixing a problem and you’ll be back on the timeline soon.