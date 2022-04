Rogelio Ortúzar: nos vemos el 1ro de mayo, por Cuba

El héroe del trabajo de la República de Cuba Rogelio Ortúzar, es un campesino que puso todo empeño en perfeccionar el movimiento cooperativo campesino. Incansable innovador, propuso ideas que hoy son directrices de trabajo. Siempre las avaló con el ejemplo personal. Con el resultado de su labor en las tierras de la finca que comparte con la familia.

En vísperas del Primero de Mayo compartió con Tele Pinar ideas de cúal es la posición de los cubanos para contribuir con el desarrollo de Cuba y para enfrentar las agresiones que intentan desacreditar un proceso social, que, recuerda, “es con todos y para el bien de todos».

Desde el principio del diálogo dejó muy claro sus principios revolucionarios y su convicción patriótica.

Nos cuenta cuando apenas siendo un adolescente asumió la responsabilidad de la finca de la familia. Luego de la dirección de la cooperativa y más tarde en diferentes responsabilidades en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

En el diálogo con Rogelio Ortúzar, también uno de los Hombres Habano de Cuba, le preguntamos qué motivaciones tiene para desfilar el 1ro de mayo y que motivaciones tenía. No vacilo para darnos una respuesta certera y rápida.

Hace dos años que no desfilamos. Aun convivimos con la pandemia y eso demanda de cada uno de nosotros responsabilidad. Pero claro que estaré en el desfile en mi pueblo, en Consolación del Sur. Allí desfilaré con los campesinos, junto a los estudiantes, los trabajadores, los médicos que tanto hacen para minimizar los efectos de la pandemia. Nos sobran motivos, nos sobra orgullo para desfilar por Cuba, por la revolución, por el socialismo. He tenido la posibilidad de viajar a otros países y te digo sin reservas, a pesar de todos los problemas que tenemos: como Cuba no hay nada, como esta revolución no hay nada. Esta es la democracia más real del universo. ¿en que lugar los humildes, los campesinos tienen organizaciones que los representen? Aquí decimos, decidimos. Mira lo que hace este país por la salud. La pandemia de COVID-19 demostró que los grandes capitales no son suficientes, aquí un sistema social integrado, posibilita salvar vidas.