Roidel Martínez : “Quiero dar un buen espectáculo en la preselección”

Roidel Martínez es uno de los cuatro pinareños que integra la preselección del equipo cubano de béisbol que intervendrá en el Panamericano Junior de Cali, Colombia.

Martínez fue un hombre habitual en las alineaciones de Pinar del Río durante la pasada contienda y mostró un excelente rendimiento.

Su ascenso no es obra de la casualidad, ya representó a Cuba en un mundial juvenil y fue de las figuras fundamentales sobre el terreno.

“Fui parte del equipo Cuba que participó en el Mundial Juvenil que se desarrolló en Canadá (Thunder Bay 2017). El primer partido lo inicié en el banco, pero en el segundo entré y jugué todo el torneo en el jardín central. Al inicio ocupé el noveno turno en la alineación, luego el sexto y terminé como primer madero”, nos cuenta Roidel.

A pesar de la cuarentena y el distanciamiento social que ha impuesto la COVID-19, el zurdo -como le llaman muchos- no ha dejado de prepararse.

“Vivo bien cerca del estadio y voy a entrenar todos los días. Mi cuñado y mis primos son los que me ayudan por las tardes a hacer algunas cosas para no perder la forma deportiva”.

El gran problema de Roidel Martínez durante su corta carrera deportiva han sido las lesiones; sin embargo, hasta el momento no ha presentado ninguna molestia.

“Desde que llegué al equipo de Pinar del Río me he lesionado varias veces, pero ahora me encuentro bien y sin ninguna dolencia”, afirmó.

Durante la 60 Serie Nacional se consolidó como uno de los jardineros titulares del equipo dirigido por Alexander Urquiola. Promedió 369 de average (111-41), pegó seis dobles, un triple, impulsó 15 carreras y anotó 20.

“Este año se me dieron más oportunidades de jugar y las aproveché. En los entrenamientos me dediqué a perfeccionar las deficiencias y a trabajar en la concentración y eso me llevó a obtener buenos resultados”.

El propósito de este talentoso pelotero es integrar el equipo Cuba al Panamericano y demostrarle a todos sus dotes sobre el terreno de juego:

“Voy con la idea de integrar el equipo, quiero dar un buen espectáculo en la preselección para que el pueblo disfrute de lo que es capaz de hacer Roidel Martínez”, concluyó.

Preselección

Receptores (3): Andry Pérez (MTZ), Jorge Yoan Rojas (PRI), Ariel Pestano Jr. (VCL)

Jugadores de Cuadro (7): Guillermo Garcia (GRA), Javier Carabeo (MAY), Juan Carlos López (VCL), Adrian Rivera (CFG), Tony Guerra (PRI), Darlin Jiménez (GRA), Cristian Rodríguez (VCL)

Jardineros (5): Roidel Martínez (PRI), Cristian de Jesús López (LHA), Ottoniel González (VCL), Raidel Pedraza (VCL), Dailer Peña (LTU)

Lanzadores (12): Naikel Cruz (MTZ), Kelbis Rodríguez (GRA), José Eduardo Santos (SSP), Frank Abel Álvarez (PRI), Marlon Vega (MAY), Yandi Molina (LHA), Mailon Cruz (MAY), Alyanser Álvarez (MAY), Luis Alejandro Serpa (CFG), Alex Pérez (CFG), Yosvany Ávalos (CAV), Luis Fonseca (SCU)

