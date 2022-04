Hoy les propongo salsa de mango, embutido espirituano y piña glacé.

Ingredientes (varios servicios):

Una taza de pulpa de mango, ½ taza de caldo o agua, ½ taza de azúcar blanca, ½ taza de vino blanco, ½ taza de jugo de mango, 2 cucharadas de maicena, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Ponga un recipiente con el azúcar para hacer un caramelo. Cuando esté, bájelo, agréguele el vino, mezclándolo bien. Luego la pulpa, el jugo de mango, el caldo o agua, pimienta y sal

Aparte diluya la maicena en un poco de caldo o agua y adiciónela, revolviendo constantemente con una cuchara de madera y sin dejar de moverla, póngala a la candela de nuevo hasta que la salsa tome consistencia.

Ingredientes (varios servicios):

Dos cuartos de pollo, ½ taza dados de jamón o embutido, 1 cebolla, 4 huevos, 3 cucharadas de vino seco, 1 taza de pan rallado, 12 aceitunas o cualquier encurtido que tenga a mano, pimienta y sal a gusto.

Caldo: Una cebolla, 1 zanahoria, 6 dientes de ajo, 1 mazo de ajos puerros o de perejil, 2 tomates, 1 hoja de laurel, granos de pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y deshuese el pollo, deje un muslo completo. Limpie y ralle la cebolla.

Muela la carne del pollo y el jamón. Póngalo en una fuente honda. Añádale la cebolla rallada y salpimiente a gusto. Amáselos durante un rato, agregando 3 huevos uno a uno alternando con el pan rallado, el vino seco. Continúe amasando hasta que la masa esté bien unida y se desprenda de la fuente.

Divida la masa en cuatro. Tome una a una y extiéndala en una mesa o tabla de trabajo. En el centro introduzca aceitunas, una detrás de la otra. Haga rollitos con cada masa rellena.

En un plato bata el huevo restante. En otro ponga el pan rallado. Tome cada rollito, páselo por el pan rallado, luego por el huevo batido y de nuevo por el pan rallado. Envuélvalos en pañitos limpios y amarre bien los extremos.

Caldo: Aparte ponga a la candela una cacerola con el muslo del pollo, la cebolla, los ajos, la zanahoria, el ajo puerro o perejil, los tomates, la hoja de laurel, la pimienta y la sal. Cúbralo con agua y déjelo cocinar para hacer un caldo. Cuando esté resérvelo.

Cuando estén los rollitos, colóquelos en el caldo y déjelo cocinar durante 30 minutos. Sáquelos calientes, elimine los pañitos y déjelos refrescar. Guárdelos en frío.

Aparte pase el caldo restante por un colador y vuélvalo a poner a la candela y deje que se consuma el líquido quedando una salsa espesa a gusto. Saque el embutido, píquelo en ruedas y acompáñelo con la salsa.

Nota: De no disponer de aceituna u otro encurtido, no lo deje de hacer, no pierda esta oportunidad de hacer un plato regional tan antiguo.