Semiprotegido de Mantua, lugar que inspira

Todos nombran al lugar, Semiprotegido, así, con mayúscula, para que suene a nombre propio, familiar. Hoy es un jardín de trecientos metros de largo y casi cien de ancho, pero no siempre fue así.

No, no narraré detalles de un tiempo en el que los troncos de marabú y “mancamontero” libaban la riqueza del suelo que centenas de mantuanos acarrearon hasta los canteros, porque ya eso es historia.

Mejor decirles de aquel tiempo que, los problemas del Semiprotegido se resolvieron y pronto el verde se apoderó del lugar para no soltarlo hasta nuestros días.

Ya todo tiene un antes y un después, porque la pandemia de covid19 partió al mundo en dos espacios temporales: ayer y hoy. Por eso muchas historias serán contadas desde el pretérito del dolor hasta el presente de recuperación y esperanza que, por fortuna, estamos viviendo.

Semiprotegido, la belleza es parte de la utilidad

Todo iba bien, hasta que la enfermedad hincó sus dientes en los operarios del Semiprotegido. En Mantua es difícil que alguien no haya tenido contacto directo o indirecto con lacovid19. Los de allí no fueron una excepción.

Ramón Hernández, un veterano que no se rinde

Ramón Hernández Lago, administrador del lugar recuerda aquellos días con pesar. “No perdimos a nadie, pero enfermaron ellos o sus familiares y los vimos partir, sin saber qué les ocurriría”.

Así quedó vacío y solo el Semiprotegido de la villa, en momentos en los que la alimentación de enfermos y pobladores era tan necesaria, como deficiente. “Pero ellos volvieron pronto- continúa Ramón- y las plantas rejuvenecieron, los canteros se sellaron y empezamos a producir”.

El visitante se asombra al encontrar un mar verde, donde cada plantación sirve al propósito de alimentar a los niños del círculo infantil, las embarazadas del hogar materno y a los pacientes ingresados en el hospitalito de la localidad.

Alexis, muy feliz de trabajar en el Semiprotegido

“De aquí se saca cantidad de hortalizas. – refiere Alexis Cueto, un joven que decidió no perder tiempo y probarse a si mismo en el trabajo- Lo que producimos se consume inmediatamente, y aunque no alcanza para todo el pueblo, se resuelve un problema grande.”

Semiprotegido, esfuerzos que inspiran

Lo dicho hasta el momento causa admiración. Pero el sentimiento de simpatía crece cuando te dicen que esta extensión, que no tiene un cantero vacío, que ha de regarse dos veces al día, coser las telas protectoras, escaldar las malas hierbas, recoger producción, picar la tierra y echar materia orgánica es atendida solamente por ocho operarios.

Yamiris es parte del equipo del Semiprotegido

“Es duro, pero es lindo trabajar aquí- dice Yamiris Díaz Mató- Porque hay un colectivo de personas muy buenas y laboriosas. Aquí el trabajo no se divide, se hace, y tener este lugar como lo está viendo es un sacrificio muy grande que hacemos todos los días.”

No es lugar para grandes salarios. Mil quinientos pesos es poco, pero, según Ana Rosa Álvarez, operaria del Semiprotegido, no hay lugar mejor para ganarse el pan en la agricultura. Ganamos poco para lo que hay que hacer, porque esto es más que una vega- dice- sucede que, en mi caso, me gusta sembrar, ver las plantas crecer y es por eso que sigo aquí. Hay otras opciones, pero, sigo aquí”.

Ana Rosa ama las siembras, «Por eso estoy aquí»

Para una población de más de 10 000 habitantes, la producción del Semiprotegido es apenas, un símbolo. Pero las buenas prácticas de este lugar debían servir de ejemplo a cada entidad productiva.

“No es inmodestia si digo que de nosotros se puede aprender mucho”. Así habla Ramón y mira a su alrededor con semisonrisa que no puede esconder tras la mascarilla. Él siente orgullo y no lo oculta. “Con los míos- sus obreros- se puede contar a cualquier hora del día y de la noche. Están hechos para todo y aman este lugar donde todos los días hacen tantos esfuerzos. Ojalá- concluye- que, en cada centro de trabajo o estudio, donde tengan un pedacito de tierra, intenten producir comida como hacemos nosotros. Entonces otro gallo cantaría”.

Luis Alberto «yo también tengo un poco de todo»- dice.

Y como si lo estuviera escuchando, no lejos de allí, un mantuano atiende los canteros del politécnico. Él se nombra Luis Alberto y también lleva en el ADN el amor por la tierra y sus frutos. “No es tan sofisticado como el del vecino- dice y sonríe- pero yo también tengo acelgas, habichuelas, pepinos, rábanos… y todo en excelente estado”.

El subdirector del politécnico que le acompaña aclara que lo que producen los canteros va a la cocina de la escuela y que el lugar se emplea como polígono para los muchachos que se dedican a la agronomía. “Algún día tendremos algo así como el Semiprotegido”.

Calles del Semiprotegido. Limpio, bello y productivo

Van por buen camino. Los del Semiprotegido, por el esfuerzo recuperativo que, ni la terrible enfermedad les quitó de sus planes. Los del huerto escolar, por seguirlos. Para ellos que viven el diario entre un verde que redime, el canto de las aves en el cercano bosque de acacias y el sonido acompasado de los esprines, no hay nada extraordinario en lo que hacen.

Para nosotros, que los podemos mirar desde una esquina, está claro que sin el esfuerzo que realizan, ellos y otros en todos los lugares de la geografía de Mantua, no habría un despertar y una esperanza.