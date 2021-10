Tania la delegada del Consejo Popular Manuel Sanguily

Tania Pérez Morales es delegada de la circunscripción 59 del Consejo Popular “Manuel Sanguily” en La Palma. Inquieta y emprendedora esta palmera lidera una de las zonas más complejas del territorio.

La comunidad “Cuatro de Abril”, conocida popularmente como El Tubo, se caracteriza por la precaria situación de los viales y las viviendas.

Problemas sociales acumulados por décadas que se acentuaron con el cierre del Central, aledaño a la comunidad, que constituia fuente de empleo y sustento de muchos.

Leer también: Poder Popular: 45 años desde el pueblo y para el pueblo

Es un reto grande, si quieres hacer bien las cosas y representar a quienes te eligieron. He vivido experiencias difíciles, situaciones que te ponen a tomar determinaciones para tratar de resolver los problemas que se te presentan. Es muy estimulante que las personas confíen en uno y me busquen para resolver su situación o sencillamente encontrar una respuesta.

Mi recomendación a los más jóvenes es que hay que primero amar la labor con el pueblo, que no es fácil pero se logra. Que garantizar continuidad está en eso y no en una consigna. No se puede tener miedo y asumir el reto porque no hay nada más reconfortante que ver una problemática resuelta y sentir que uno es útil en ese sentido. También les digo que hay que prepararse mucho y ser celosos representantes de quienes depositaron confianza en tí.