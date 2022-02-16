Tele Noticias 16 de febrero de 2022
✅ CONSEJO PROVINCIAL DE GOBIERNO ANALIZA TEMAS DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO… APRUEBA ADEMÁS PROMOCIÓN DE DIFERENTES CARGOS QUE SE OFICIALIZAN DESDE ESTE MOMENTO
✅TRABAJAN EN APLICACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO COMBINADA PARA PRODUCTORES DEL PROGRAMA DE ASOCIACIÓN DE PAÍS CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA
✅COMBATIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ESCLARECEN VARIOS HECHOS DELICTIVOS RELACIONADOS CON EL HURTO Y SACRIFICIO DE GANADO MAYOR
✅LIMITACIONES TECNOLÓGICAS Y CON LA MATERIA PRIMA INFLUYEN EN LA DISMINUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES EN LA UNIDAD PANIFICADORA DE SANDINO, NO ASI EN SU CALIDAD
✅CASA DE PROMOCIONES LA SITIERA RESULTÓ PEQUEÑA PARA CONCIERTO DE CELEBRACIÓN POR LOS 28 AÑOS DE LA BANDA DE ROCK TENDENCIA
✅Y EN LOS MINUTOS FINALES LE PROPONEMOS LA HISTORIA DE HÉCTOR NÚÑEZ MANTILLA, UN INGENIERO GEOLÓGO CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MINAS DE MATHAMBRE.