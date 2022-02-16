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Tele Noticias 16 de febrero de 2022

Por Redacción Tele Pinar 49 0

✅ CONSEJO PROVINCIAL DE GOBIERNO ANALIZA TEMAS DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO… APRUEBA ADEMÁS PROMOCIÓN DE DIFERENTES CARGOS QUE SE OFICIALIZAN DESDE ESTE MOMENTO

✅TRABAJAN EN APLICACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO COMBINADA PARA PRODUCTORES DEL PROGRAMA DE ASOCIACIÓN DE PAÍS CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

✅COMBATIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ESCLARECEN VARIOS HECHOS DELICTIVOS RELACIONADOS CON EL HURTO Y SACRIFICIO DE GANADO MAYOR

✅LIMITACIONES TECNOLÓGICAS Y CON LA MATERIA PRIMA INFLUYEN EN LA DISMINUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES EN LA UNIDAD PANIFICADORA DE SANDINO, NO ASI EN SU CALIDAD

✅CASA DE PROMOCIONES LA SITIERA RESULTÓ PEQUEÑA PARA CONCIERTO DE CELEBRACIÓN POR LOS 28 AÑOS DE LA BANDA DE ROCK TENDENCIA

✅Y EN LOS MINUTOS FINALES LE PROPONEMOS LA HISTORIA DE HÉCTOR NÚÑEZ MANTILLA, UN INGENIERO GEOLÓGO CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MINAS DE MATHAMBRE.

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