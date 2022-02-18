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Tele Noticias 17 de febrero de 2022

Por Redacción Tele Pinar 16 0

✅ MINISTRO DE CULTURA ALPIDIO ALONSO RECORRE INVERSIONES DEL SECTOR Y DIALOGA CON ARTISTAS DE LA PROVINCIA…

✅ ESPECIALISTAS DE LA FISCALÍA BRINDAN ASESORÍA LEGAL Y ACOMPAÑAN A LOS PEQUEÑOS DURANTE SU ESTANCIA EN EL HOGAR DE NIÑOS SIN AMPARO FILIAL

✅ PROVOCA SERIOS AFECTACIONES INCENDIO EN CASA DE CULTURA LEONEL RUGAMA RUGAMA DE SANDINO… NO SE REPORTAN DAÑOS HUMANOS

✅ CENTROS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DESARROLLAN IMPORTANTE LABOR DE ALERTA, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

✅ INAUGURAN EN LA PALMA MONUMENTO DEDICADO AL CAPITÁN MANUEL BORJAS BORJAS

✅Y EN LOS MINUTOS FINALES LE ACERCAMOS AL TESTIMONIO DE ANSELMO VELOZ QUINTANA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FRESADOR EN EL TALLER DE MAQUINADO DE LA EMPRESA GEOMINERA PINAR DEL RÍO

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