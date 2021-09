Telegram ya permite las confirmaciones de lectura ampliadas para grupos

Telegram continúa avanzando y añadiendo funcionalidades a su ya de por sí completo servicio, y ahora nos acaba de llegar la versión 8.0.1. Una actualización menor a efectos numéricos y también en cuanto al volumen de novedades, pero que introduce algunas características más que interesantes y necesarias, sobre todo en el apartado de los grupos.

Telegram ya añadió la posibilidad de emitir contenidos en vivo desde sus apps, con la opción de que participasen varios usuarios presentes en dicho grupo, pero ahora esto da un paso más allá y los administradores de los grupos pueden optar por grabar esta emisión. Bien en vídeo o en audio, a elección de cada admin. Pero en la versión 8.0.1 de Telegram llegan más novedades.

Como hemos comentado, en esta actualización no llega la tonelada de novedades a las que Telegram nos ha acostumbrado pero sí tenemos varias bastante interesantes. Por ejemplo, aterriza la opción de poder personalizar los chats individuales en lugar de elegir un tema para todos. Tenemos temas que incluyen fondos animados y otras bondades y que son fácilmente configurables. Y además, ojo, el aspecto de los chats se sincroniza. Ambos hablaréis siempre con el mismo aspecto de chat.

Algunos emojis son interactivos, es algo que ya sabíamos, pero ahora se añaden más a la lista y lo que es más importante, se sincronizan. Esto significa que si estamos chateando con una persona y enviamos, por ejemplo, el corazón, éste se moverá y vibrará exactamente al mismo tiempo en ambos extremos de la conversación. Quizá un cambio menor pero divertido y que ayuda a mejorar la experiencia.

En tema grupos, como ya comentábamos, sí ha habido cambios bastante interesantes. Por ejemplo en lo relativo a las confirmaciones de lectura. Envías un mensaje a un grupo y aparece la señal de enviado y luego la de leído, pero para esto sólo hace falta que un miembro del grupo (que no seas tú) lo lea. No sabemos quiénes no lo han leído o quiénes sí, hasta ahora.

Con Telegram 8.0.1 podremos hacer una pulsación larga en el mensaje y tendremos acceso a la información de lectura ampliada en la parte superior.

Y por último, ya que se pueden realizar emisiones de vídeo y audio en los grupos y chats individuales, ahora los administradores de los grupos pueden grabar el streaming en sí con dos opciones: vídeo y audio o solamente audio. Una vez dejes de grabar, el archivo se cargará en tu chat “Mensajes guardados” y podrás exportarlo y subirlo a una plataforma de streaming de vídeo, a una de podcasts o compartirlo. Tú eliges. No lo hemos dicho hasta ahora pero Telegram 8.0.1 llega tanto a iOS como a Android, por cierto.

