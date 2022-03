Trabajo social en Pinar del Río, toque humanista en el barrio (+Video)

En los barrios de Pinar del Río, la acción del trabajo social, a veces subestimada en su trascendencia, sustenta la confianza en los valores solidarios del país.

En lo más profundo de la cooperativa “26 de julio” de Mantua, hay visita esta mañana. La administración municipal y sus efectivos de seguridad social llevan avituallamientos y calzado a familias con situaciones económicas extremas, pensionados y madres con tres o más hijos.

Yuraimy Piña Moreno es doctora y por los retos que impone la vida, intendenta de Mantua. Su agudeza la lleva a reconocer un escenario donde prima, en primer lugar, el acercamiento y de forma más profunda, la ayuda solidaria.

No hay magia, pero la empatía se torna hilo conductor entre los que materializan la responsabilidad estatal y los beneficiados.

Gisela Barrios peina canas. Ya son casi 20 años de atender a un hijo con múltiples patologías físicas y mentales. En su rostro se nota la mezcla de cansancio y resolución de quien acepta una misión de amor para toda la vida.

“Por trabajo social me atienden. Ellos traen cosas que me ayudan a mejorar la calidad de vida del niño. Y yo se los agradezco mucho, es la verdad”.

Amanda es la mamá de tres chicos. El mayor aún no cumple 17 y el más pequeño ronda apenas un año de nacido. Hoy está feliz porque le han traído calzado y seis juegos de sábanas para las camas de su ínfima, aunque pulcra morada.

Roxana Martínez nos invita a pasar. Su vivienda es humilde, aunque espaciosa. Es la madre de tres niños pequeños y una de las tantas atendidas en el territorio como parte de la dinámica demográfica.

Yo no podría comprar zapatos o ropas de cama como estas, dice mientras acaricia y huele las sábanas estampadas que sostiene en el regazo. Son caras y no tengo suficiente dinero, por eso me siento feliz y agradecida con este país, que no se olvida de nadie.