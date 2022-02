Transformar también la comunidad rural en Pinar del Río

Alrededor de nueve kilómetros separan al consejo popular Retiro Barrigona del pueblo de San Luis. Hasta hace unos meses el camino era intransitable, hoy muestra mejores condiciones que algunas calles asfaltadas de la cabecera provincial.

Hasta la circunscripción #24 han llegado transformaciones como parte del programa de atención a comunidades vulnerables que impulsa el país, y aunque son muchas las dificultades que aún enfrenta, ya se aprecian cambios significativos en sectores fundamentales como la educación y la salud.

Al consultorio le cambiaron la carpintería por aluminio, y ya casi concluyen la vivienda del médico de la familia / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

“A raíz de un diagnóstico que hicimos, de conjunto con la trabajadora social, definimos los principales problemas de la comunidad, se hizo un levantamiento y empezamos a trabajar. La escuela estaba muy deteriorada y ha quedado muy bonita, también reparamos el consultorio, la bodega…

“Esto era un monte, ya estamos acondicionando el área del círculo social para poder recuperar las actividades que hacíamos allí e incluso se limpia el estadio para que los más jóvenes puedan recrearse”, dice Emilio Blanco Lóriga, delegado de la circunscripción.

Según Emilio Blanco Lóriga, delegado de la circunscripción # 24 del Consejo Popular Retiro Barrigona, los principales planteamientos de la población están relacionados con el transporte y la vivienda / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

En la comunidad existen 74 casas en las que habitan 338 personas, 71 de ellos sobrepasan los 60 años y hay dos casos de madres que entran dentro del programa de atención a la dinámica demográfica por tener más de tres hijos y un estado crítico en sus viviendas.

De acuerdo con Lieslymae Lazo Núñez, trabajadora social de la zona, ya entregaron el cemento para resolver el problema del piso de tierra y algunos materiales para los casos más críticos.

“Aquí tenemos tres ancianos que reciben una atención especializada porque viven solos, pero también atendemos a las madres con más de tres hijos. Una de ellas es asistenciada y tiene un niño bajo peso, por lo que la priorizamos con los productos que entran a la bodega”.

CAMBIOS PALPABLES

Al recorrer la comunidad se aprecian las renovaciones en distintos establecimientos. Cuentan los vecinos que en la bodega no existía depósito para luz brillante y las puertas estaban muy deterioradas. Ahora, agradecen las reparaciones y la posibilidad de que le acerquen productos industriales que antes solo expendían en el pueblo: jabolina, mangueras, botas, betún, nasobucos…

Durante la reciente visita gubernamental a la provincia, la Ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez, indicó comenzar a aplicar en el municipio de San Luis la modalidad de bodega mixta, o sea, no solo vender productos industriales, sino a hacer contratos con actores del sector no estatal para que lleven su mercancía al establecimiento, y así ampliar las opciones para que la población no tenga que trasladarse a la cabecera municipal a adquirir productos.

Al consultorio solo le falta la pintura, la carpintería fue renovada y la vivienda del médico de la familia está a punto de terminarse. La enfermera vive en la parte de atrás y también vio mejorado su hogar. “Esto ha cambiado mucho”, comentan algunos.

Una de las principales transformaciones en la circunscripción ha sido la escuela, pues es una estructura que había sido muy golpeada por los ciclones y no se lograba mejorar.

“El tiempo de confinamiento lo dedicamos a reparar la escuela. El techo estaba muy malo y la carpintería era toda de madera y se sustituyó por aluminio por un valor total de 107 510 pesos. Colocamos un tanque de agua y se hizo un baño con su taza, pues anteriormente lo que había era una letrina”, refiere Elieser Simón Rodríguez, director municipal de Educación en San Luis.

“Con el apoyo de la empresa de tabaco hacemos los preparativos para construir un parque infantil en el exterior de la escuela y que le sirva al resto de la comunidad. También pedimos al delegado un levantamiento de los niños que forman parte del programa Educa a tu hijo para abrir una casita infantil que atienda a esos pequeños, para que las madres puedan trabajar y que ellos reciban entonces una atención más integral al no tener posibilidad de circulo infantil”, añade.

Pero esta pequeña escuela también pretende ampliar su objeto social, de acuerdo con Lazo Núñez coordinan con la Federación de Mujeres Cubanas para, en los horarios en que no hay docencia, impartir algunos cursos de peluquería y otras especialidades que de alguna forma generen empleo a jóvenes desvinculados y amas de casa.

GARANTIZAR LA PROTEÍNA ANIMAL

Las principales fuentes de empleo para la comunidad, además del trabajo en el campo, son una miniescogida y la UEB Cría Barrigona perteneciente a la Empresa Porcina Pinar del Río. Allí, además de potenciar la reproducción de cerdos cuentan con un módulo pecuario para abastecer a los trabajadores y a la población.

En el módulo pecuario de la UEB Cría Barrigona cuentan con 45 reproductoras de conejo y 156 de ceba / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Hoy tienen 405 reproductoras de un plan de 520, trabajan con pienso líquido, subproducto del trigo y otros alimentos que producen para tratar de que el programa porcino no decaiga.

“Contamos con tres hectáreas destinadas al forraje. Sembramos caña de azúcar, titonia, pangola y bejuco de boniato que sirven de alimento también a los casi 300 conejos y más de 100 carneros que tenemos. Además, dedicamos casi dos hectáreas a la siembra de cultivos varios y granos como yuca, frijol y maíz”, expresa Alien Páez Silva, director de la UEB.

Alien Páez Silva, director de la UEB Cría Barrigona / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Explica el directivo que a mediados del pasado año, cuando comenzó el déficit de comida, de 1000 reproductoras se quedaron en 405. “Tuvimos que vender casi todo. La situación de la comida está difícil pero hemos ido buscando opciones, como residuos de la pesca y del matadero.

“Comenzamos con la ceba de los primeros 100 animales en aras de buscar alternativas para que nadie quede disponible y poder estimular a los trabajadores con los salarios. También producimos precebas que vendemos a las cooperativas y a la población”, agrega.

LO QUE FALTA

Según el delegado de la circunscripción 24, todavía quedan insatisfacciones en los pobladores y la mayoría giran en torno a la transportación y la vivienda. “Hay personas que trabajan en San Luis y en otros lugares alejados. La guagua nunca llegaba a este lugar por la situación del camino. Aquí los pobladores se trasladan a pie o en carros de caballo, y es muy difícil. El reclamo mayor que existe es la posibilidad de que la guagua entre al menos dos o tres veces por semana.

“En el caso de la vivienda, que es algo bastante crítico también, ya vamos avanzando algo, sobre todo los casos más necesitados”.

El trabajo mancomunado del presidente del consejo popular, el delegado, la Empresa de Tabaco, la delegación territorial de la Agricultura, Salud, Educación, Planificación Física y Vivienda han hecho posible que se transforme la vida de esta comunidad rural, que no por intrincada deja de ser importante. Pero como bien patentara el Presidente, hay que seguir trabajando, pues es en los barrios donde Cuba vive y resiste.

Tomado de Guerrillero