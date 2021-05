Un vendaval fue capaz de mover este viernes a un avión que se hallaba en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Nantong, en la provincia china de Jiangsu, según un video compartido por medios locales.

El avión pertenece a la compañía aérea china Donghai Airlines. Los representantes de la aerolínea informaron que la aeronave no tenía fallas.

Durante esa jornada, fuertes vientos de hasta 151 kilómetros por hora azotaron la región, dejando 11 muertos y 102 heridos en la mencionada ciudad. En algunas zonas cayó granizo de uno a tres centímetros de diámetro.

