Urquiola avisa: Pinar va por todo este año

En el interior del Capitán San Luis la actividad es constante en estos días finales de enero. Por un lado, los peloteros; por el otro, los trabajadores que cuidan con minuciosidad de cada detalle antes del inicio de la Serie. Los primeros ocupan casi todo el terreno: el sonido breve y seco de la bola cuando impacta con el bate se reitera una, dos, tres, cientos de veces. Los entrenadores observan e indican. La reiteración constituye vía efectiva en aras de perfeccionar.

Sin embargo, a Alexander Urquiola, director este año por segunda ocasión consecutiva de los Vegueros, me lo encuentro a las afueras de los muros verdes y amarillos. Habrá salido un instante, mas su supervisión ha sido continua, dicen, durante los más de dos meses que ha durado el entrenamiento del conjunto más occidental antes del inicio del certamen beisbolero por antonomasia del país. El parecido físico con su padre, Alfonso, impresiona. Y, además, parece que ha heredado también el gen ganador. El año pasado los pinareños concluyeron cuartos contra cualquier vaticinio sensato.

— Una vez más la mayoría de los especialistas duda de las posibilidades de Pinar en el campeonato, ¿qué opina al respecto?

Es normal que no nos den como favoritos. Nosotros en realidad trabajamos con una meta y es clasificar. Después, pensamos pasar a las semifinales, como siempre, a los play off. No pensamos nunca en lo que puedan decir, cada quien tiene sus criterios y lo de los muchachos es hacer su trabajo para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la Serie.

— Usted ha dicho que la preparación está encaminada a enmendar errores de la pasada campaña, ¿cuáles son esas deficiencias y cómo resolverlas?

A ver, cuando nosotros decimos errores nos referimos principalmente a problemas tácticos dentro de los partidos, que en su mayoría nos han llevado a perder a partir de situaciones que se podrían manejar de una mejor manera. Hemos tratado de ir trabajando, sobre todo con los jugadores más nuevos, para que asuman su papel dentro del terreno y tengan un desempeño más sólido a lo largo de la temporada.

Tomado de S.C.

— ¿Cuáles son las principales armas de Pinar este año?

Sobre todo, el pitcheo, que para nadie es un secreto que es el área más fuerte que tenemos en el equipo. Pero el arma fundamental de Pinar del Río es la unidad, el colectivismo, y trabajar todos con un propósito común: queremos dar espectáculo para nuestro público, pero además conseguir un resultado, que este año, además de la clasificación, sería hacerlo bien en postemporada y avanzar hasta discutir el campeonato.

— ¿Cómo ha sido el proceso de entrenamientos antes del inicio del certamen?

El año pasado fue atípico a causa del Covid 19, fuimos uno de los equipos que más sufrió las interrupciones y otras cosas con respecto a eso, pero nos sirvió de mucho, fue una escuela pues teníamos otra mentalidad, estuvimos más de 50 días fuera de la provincia y eso es algo que te fortalece. El trabajo psicológico de ese momento nos sirve para cualquier situación que se nos pueda presentar.

— Decía que el pitcheo es el área fundamental de los Vegueros, sin embargo, este año no estará el entrenador Raciel Sánchez…

Estos detalles pueden suceder. Siempre hay que estar listo para suplir ausencias y no debe influir en el resultado del equipo, pues estará Jesús Bosmenier, un técnico muy preparado que ha hecho un excelente trabajo con el cuerpo de lanzadores.

— El estadio Capitán San Luis acogerá el 50 por ciento de su aforo, ¿qué representa esto después de un año sin afición en las gradas?

Aporta un matiz muy especial, es importante para nosotros por lo que representa en cuanto a apoyo y, aunque los atletas juegan con más presión, estamos preparados para eso. Incluso, hicimos un modelaje para que los jugadores fueran adaptándose otra vez, tras un año disputando encuentros a puerta cerrada, en los topes de preparación dejamos entrar a la gente y eso nos ha ayudado. Para mí jugar con afición es mucho mejor.

— ¿Cuál será el staff de abridores de Pinar?

Este año hemos especializado un poco más el pitcheo y trabajamos para darle descanso a lanzadores nuestros que ya tienen una edad. No obstante, seguimos contando con ellos, especialmente Vladimir Baños, Erlis Casanova, Yosvani Torres que estará con nosotros en un inicio y Yaifredo Domínguez que no estará en las primeras subseries por una lesión. Por eso estamos preparando a jóvenes como Yasiel Zambrana o adaptando a relevistas que pudieran abrir como Isbel Hernández, Branlis Rodríguez o Noel Reina. Por ahí va la cosa, con Frank Luis Medina como cerrador y Yoandy Cruz y Reilandy González como intermedios o acomodadores.

(Tomado de Web Cuba)